Из-за роста цен на топливо в странах ЕС могут ввести новый налог
Министры финансов Германии, Италии, Испании, Португалии и Австрии призвали Еврокомиссию ввести налог на непредвиденную прибыль энергетических компаний на фоне роста мировых цен на топливо. Об этом сообщает Reuters.
Как говорится в обращении министров финансов, энергетические компании, получившие сверхприбыль, должны «внести свой вклад, чтобы облегчить последствия роста цен для широкой общественности».
В обращении, однако, не указана конкретная ставка налога, который предлагается взимать с прибылей энергетических компаний. Речь идет, в первую очередь, о том, чтобы создать на уровне ЕС правовую базу, которая позволит избежать судебных разбирательств, возникавших, когда ранее страны-члены Евросоюза прибегали к подобным мерам на национальном уровне.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, комиссар Европейской комиссии по энергетике Дэн Йоргенсен уведомил правительства государств-членов Европейского союза о необходимости подготовиться к длительной нестабильности на энергетическом рынке в связи с войной с Ираном.
По словам Йоргенсена, в краткосрочной перспективе Брюссель особенно обеспокоен поставками в Европу нефтепродуктов — в частности, авиационного топлива и дизельного топлива.