Бывший министр обороны: иногда дешевые дроны нужно уничтожать очень дорогими ракетами
Депутат Сейма и бывший министр обороны Латвии Андрис Спрудс в эфире программы "Globuss" рассказал о том, как Латвия укрепляет систему противовоздушной обороны и почему для защиты страны необходим многоуровневый подход.
По его словам, в последние годы в развитие ПВО вложены значительные средства, а инвестиции продолжают расти. Он признал, что современные системы ПВО объективно стоят очень дорого, однако альтернативы таким вложениям нет, если речь идет о национальной безопасности.
По словам политика, Латвия не делает ставку на какую-то одну систему, а создает многоуровневую архитектуру защиты. В нее входят не только дальнобойные комплексы, но и системы средней дальности с современными радарами, включая оборудование немецкого производителя Hensoldt, способное эффективно обнаруживать беспилотники.
При этом Спрудс признает, что использование дорогостоящих ракет против сравнительно дешевых дронов далеко не лучший вариант.
«Стрелять по дронам дорогими ракетами не было бы первоочередным и самым разумным решением. Но если летит дрон и представляет угрозу, его нужно сбивать тем, что есть в вашем распоряжении. Если в распоряжении есть эти ракеты, значит, придется сбивать дорогими ракетами», — подчеркнул он.
По его словам, похожая ситуация складывается и с применением истребителей для реагирования на воздушные угрозы. «Это дорого, но это необходимо делать. Дроны нужно сбивать. Им необходимо противодействовать», — заявил бывший министр.
«Нужно помнить и о более широком уровне — интегрированной системе противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, которая создает определенный защитный купол от стратегических угроз. Но одновременно мы должны выполнить свою домашнюю работу на национальном уровне», — отметил он.
Особое внимание, по его словам, уделяется угрозам со стороны низколетящих объектов и беспилотников. Для этого используются ракеты RBS, специальные антидроновые решения, а также различные средства обнаружения. Отдельно Спрудс выделил акустические системы обнаружения беспилотников, опыт внедрения которых был изучен на основе украинской практики.
«Мы учились этому у Украины. Латвия стала первой страной НАТО, которая полноценно внедрила акустическую систему обнаружения на границе», — сказал он.
При этом политик подчеркнул, что даже самые современные технологии не способны обеспечить абсолютную защиту. «Они не будут абсолютными. Акустическая детекция позволяет видеть больше, чем в странах, где таких систем нет, но стопроцентной гарантии она не дает», — отметил Спрудс.
Именно поэтому Латвия развивает и другие средства борьбы с беспилотниками, включая дроны-перехватчики и различные экспериментальные решения. В частности, изучается возможность использования пулеметов для поражения воздушных целей, как это делают украинские военные.
Однако, по словам Спрудса, в борьбе с беспилотниками необходимо соблюдать баланс между эффективностью и безопасностью.
«Нужно помнить, что все, что выстреливается в воздух, потом падает вниз. Поэтому сама борьба с дроном тоже может создавать определенные риски», — предупредил он.
По мнению бывшего министра обороны, главная задача заключается в том, чтобы уничтожать воздушные угрозы максимально эффективно, но при этом не расходовать чрезмерно дорогие ресурсы и не создавать дополнительных опасностей.