Бывший министр обороны: иногда дешевые дроны нужно уничтожать очень дорогими ракетами

«Стрелять по дронам дорогими ракетами не было бы первоочередным и самым разумным решением. Но если летит дрон и представляет угрозу, его нужно сбивать тем, что есть в вашем распоряжении. Если в распоряжении есть эти ракеты, значит, придется сбивать дорогими ракетами», — подчеркнул он.