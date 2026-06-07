Брюссель потребовал от ряда стран ЕС отменить пограничный контроль на внутренних границах

"С точки зрения Еврокомиссии, постепенное сворачивание пограничного контроля в девяти государствах-членах, где он действует в настоящее время, возможно и уместно, в том числе в Германии", - заявил комиссар ЕС по вопросам миграции Магнус Бруннер в интервью изданиям медиагруппы Funke, обнародованном в субботу, 6 июня.