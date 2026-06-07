Брюссель потребовал от ряда стран ЕС отменить пограничный контроль на внутренних границах
Еврокомиссия призвала Германию и восемь других государств ЕС постепенно свернуть пограничный контроль. Поводом стало резкое снижение количества заявлений об убежище и вступление в силу новой системы въезда и выезда.
"С точки зрения Еврокомиссии, постепенное сворачивание пограничного контроля в девяти государствах-членах, где он действует в настоящее время, возможно и уместно, в том числе в Германии", - заявил комиссар ЕС по вопросам миграции Магнус Бруннер в интервью изданиям медиагруппы Funke, обнародованном в субботу, 6 июня.
Он сделал это заявление за неделю до вступления в силу европейской реформы в сфере предоставления убежища.
В обоснование своего требования Бруннер сослался на "резкое" снижение количества заявлений об убежище, а также на то, что принятые меры - охрана внешних границ и общеевропейская система въезда и выезда - дают результаты.
Как сообщает DW, в шенгенском пространстве в принципе действует свобода передвижения без регулярного пограничного контроля, но ряд стран, в частности Германия, в настоящее время проводят временные проверки.
Европейская реформа в сфере предоставления убежища вступает в силу 12 июня. Она направлена на сокращение числа лиц, ищущих убежище в ЕС, и предусматривает многочисленные ужесточения для соискателей убежища.
Как ранее писал Otkrito.lv, в Латвии опасаются усиления миграционного давления на страну, но проверки на внутренних границах не устраивают.