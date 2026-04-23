Козловскис: конфликт на Ближнем Востоке может усилить миграционное давление на Латвию

Как сообщалось, год назад белорусский лидер Александр Лукашенко принимал с визитом премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа и предложил 150 тысячам пакистанцев приехать на заработки в Беларусь. Рихард Козловскис отметил, что в Беларуси уже сейчас находятся десятки тысяч пакистанских трудовых мигрантов. Министра беспокоит, что в какой-то момент через информационное пространство этим людям могут внушить, что Беларусь - не лучшая страна и нужно уезжать в другие государства. Это означает, что перемещение этих людей создаст риски еще более значительного миграционного давления на границе Латвии.