"Надо заранее предупреждать": Галкин вновь взорвал соцсети, вызвав ажиотаж среди поклонников
Максим Галкин вновь заставил говорить о себе: 49-летний артист опубликовал эффектное селфи с обнаженным торсом, а поклонники тут же устроили бурное обсуждение его спортивной формы и личной жизни.
Максим Галкин вновь оказался в центре внимания пользователей соцсетей после публикации нового селфи. На снимке артист позирует перед зеркалом в спортивной одежде, приподняв футболку и продемонстрировав подтянутый торс и рельефный пресс. "Лучший свет всегда в гримерке", - написал Галкин.
Фотография быстро разошлась по фанатским пабликам и вызвала оживленную реакцию подписчиков. Многие отметили, что в последние годы шоумен заметно изменился внешне и находится в отличной физической форме. Особое внимание поклонники обратили на его пресс и прокачанные руки.
В комментариях пользователи не скрывали восхищения. Одни называли артиста «красавчиком» и отмечали его спортивные достижения, другие шутили, что поклонников уже пора заранее предупреждать о подобных публикациях. Некоторые признались, что совсем не ожидали увидеть столь эффектный кадр от юмориста.
Алла Пугачева и Максим Галкин в первый день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2025
Алла Пугачева и Максим Галкин в первый день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2025 25 июля.
Не обошлось и без обсуждения личной жизни артиста. Часть комментаторов вспомнила супругу Галкина Аллу Пугачеву, отметив, что певица явно умеет выбирать спутников жизни. Другие в шутку предположили, что артист слишком увлекся демонстрацией спортивных результатов и все чаще радует аудиторию откровенными селфи.
Сам Галкин отнесся к повышенному вниманию с привычной иронией. Ранее он уже публиковал снимки после тренировок и даже шутил над критиками, заявляя, что пока хейтеры подсчитывают его успехи, он считает количество подходов в спортзале.
Галкин также отреагировал на новый провокационный клип певца Шамана, в котором тот без разрешения "заставил" эмигрировавших артистов, в том числе и самого Галкина, подпевать себе при помощью ИИ, превратив чужие лица в реквизит для отвратительного пропагандистского шоу. "Когда не только лица без спросу взял, но и музыку у Адель подрезал", - философски отметил в соцсетях Галкин.