"Надо заранее предупреждать": Галкин вновь взорвал соцсети, вызвав ажиотаж среди поклонников

Галкин также отреагировал на новый провокационный клип певца Шамана, в котором тот без разрешения "заставил" эмигрировавших артистов, в том числе и самого Галкина, подпевать себе при помощью ИИ, превратив чужие лица в реквизит для отвратительного пропагандистского шоу. "Когда не только лица без спросу взял, но и музыку у Адель подрезал", - философски отметил в соцсетях Галкин.