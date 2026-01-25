"Подумайте о тех, кто замерзает в Украине!" Максим Галкин заявил, что мир глух и слеп к происходящей трагедии
Шоумен и телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram кадры происходящего в Украине и написал, что после последних обстрелов многие люди остались без света и отопления. В публикации он призвал тех, кто находится в тепле, подумать о жителях Украины, которые вынуждены переживать холод в домах.
«Украина замерзает. После последних российских обстрелов энергосистема парализована, особенно в Киеве, люди мерзнут в домах, тысячи домов без света и тепла. Не все до конца понимают масштаб техногенной и гуманитарной катастрофы. И у меня складывается ощущение, что мир, в котором стремительно ненормальное стало обыденным, глух и слеп к происходящей сейчас трагедии. Украинцам сейчас не до постов в соцсетях, поэтому я скорее разговариваю с теми, кто в тепле, - подумайте о тех, кто замерзает в Украине!» - призвал Максим Галкин.
На фоне очередной волны ударов украинский оператор энергосистемы Ukrenergo ранее сообщал о «существенном ухудшении» ситуации и введении экстренных отключений электроэнергии в большинстве регионов. Также отмечалось, что часть генерирующих объектов проходит аварийный ремонт после комбинированных атак, а оборудование работает «на пределе возможностей».
По данным властей Украины, в ночь на 24 января Россия нанесла массированный удар по Киеву и другим городам с применением ракет и беспилотников. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о перебоях с водоснабжением и теплоснабжением; в городе, по его словам, почти 6000 зданий оставались без отопления.
Максим Галкин неоднократно публично высказывался против войны; в сентябре 2022 года Минюст РФ включил его в реестр «иностранных агентов».