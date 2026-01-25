"Подумайте о тех, кто замерзает в Украине!" Максим Галкин заявил, что мир глух и слеп к происходящей трагедии

«Украина замерзает. После последних российских обстрелов энергосистема парализована, особенно в Киеве, люди мерзнут в домах, тысячи домов без света и тепла. Не все до конца понимают масштаб техногенной и гуманитарной катастрофы. И у меня складывается ощущение, что мир, в котором стремительно ненормальное стало обыденным, глух и слеп к происходящей сейчас трагедии. Украинцам сейчас не до постов в соцсетях, поэтому я скорее разговариваю с теми, кто в тепле, - подумайте о тех, кто замерзает в Украине!» - призвал Максим Галкин.