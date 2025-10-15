Детей Галкина и Пугачевой предлагают лишить гражданства РФ: повод - "они вырастут русофобами"
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов вновь выступил с радикальным заявлением — теперь парламентарий предлагает лишить российского гражданства не только Аллу Пугачеву, но и ее детей. По мнению политика, семья артистки "воспитывает русофобов".
Виталий Милонов в беседе с Общественной службой новостей заявил, что российское гражданство нужно отобрать у Аллы Пугачевой и ее детей. По его словам, певица и ее супруг Максим Галкин (который уже признан в России иностранным агентом) растят своих наследников в странах, которые Москва официально относит к недружественным.
«Эти дети вырастут самыми настоящими русофобами. Кому они будут нужны с такой ненавистью к России? Нашей стране такое наследие не нужно. Предателей и их детей необходимо избавлять от гражданства», — заявил депутат.
Милонов также добавил, что дети Пугачевой и Галкина «растут в среде с чужой культурой и нетрадиционными ценностями», а значит, «вряд ли захотят вернуться на родину».
По словам депутата, в Госдуме якобы рассматривается идея создания особого списка — в него будут включены иностранные агенты и их семьи, чтобы затем лишить их российского гражданства.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что дети Пугачевой и Галкина — Лиза и Гарри — могут не получить паспорта России. Согласно закону от 26 октября 2023 года, наличие отметки о гражданстве в свидетельстве о рождении обязательно для всех детей младше 14 лет. Без этой отметки невозможно оформить паспорт, прописку или другие документы. Тем временем Пугачева и её семья уже давно живут за границей, а российские депутаты продолжают использовать их имена в политических высказываниях, превращая частную жизнь артистов в повод для громких заявлений и демонстрации «патриотической» позиции.