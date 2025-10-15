Детей Галкина и Пугачевой предлагают лишить гражданства РФ: повод - "они вырастут русофобами"

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что дети Пугачевой и Галкина — Лиза и Гарри — могут не получить паспорта России. Согласно закону от 26 октября 2023 года, наличие отметки о гражданстве в свидетельстве о рождении обязательно для всех детей младше 14 лет. Без этой отметки невозможно оформить паспорт, прописку или другие документы. Тем временем Пугачева и её семья уже давно живут за границей, а российские депутаты продолжают использовать их имена в политических высказываниях, превращая частную жизнь артистов в повод для громких заявлений и демонстрации «патриотической» позиции.