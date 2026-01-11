Если дом снесут, часть жильцов рискует остаться ни с чем: самый тяжелый сценарий ситуации в Торнякалнсе

«Это очень интересный случай, потому что статья 14 Закона о собственности на квартиру устанавливает ответственность собственника квартиры за убытки. Есть и похожая судебная практика. Оценивая шансы самоуправления в возможном судебном процессе, нужно найти ответы на вопросы: были ли вопросы пожарной безопасности прописаны в договоре аренды и был ли арендатор ознакомлен с правилами безопасности; сообщали ли соседи о неадекватном поведении, употреблении алкоголя; и не получилось ли так, что самоуправление просто “не замечало” этого арендатора».