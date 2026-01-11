Если дом снесут, часть жильцов рискует остаться ни с чем: самый тяжелый сценарий ситуации в Торнякалнсе
Анализируя Закон о собственности на квартиру и новейшую судебную практику Сената, финансово ответственным за ущерб от трагедии на улице Баускас, вероятнее всего, может оказаться Рижское самоуправление как собственник квартиры, считает присяжный адвокат Лаурис Клагишс. Он ссылается на решение Сената Верховного суда от 2024 года по делу, в котором в сдаваемой в аренду квартире произошел пожар и в результате был залит нижний соседский квартирный объект.
Сенат указал, что первичная ответственность за пожарную безопасность на объекте лежит на собственнике. Хотя арендатор может нести ответственность в соответствии с договором, это не освобождает владельца от ответственности перед третьими лицами за то, чтобы его имущество и происходящее в нем не создавали угрозы другим. И в случае улицы Баускас бремя ответственности, по словам адвоката, также склоняется в сторону самоуправления.
Лаурис Клагишс, присяжный адвокат:
«Это очень интересный случай, потому что статья 14 Закона о собственности на квартиру устанавливает ответственность собственника квартиры за убытки. Есть и похожая судебная практика. Оценивая шансы самоуправления в возможном судебном процессе, нужно найти ответы на вопросы: были ли вопросы пожарной безопасности прописаны в договоре аренды и был ли арендатор ознакомлен с правилами безопасности; сообщали ли соседи о неадекватном поведении, употреблении алкоголя; и не получилось ли так, что самоуправление просто “не замечало” этого арендатора».
По словам адвоката, тот факт, что взрыв был вызван противоправными действиями арендатора (незаконным подключением), не освобождает собственника от гражданско-правовой ответственности перед соседями. Это открывает возможность владельцам незастрахованных квартир предъявлять требования о возмещении ущерба напрямую Рижскому самоуправлению. С точки зрения стратегии это может быть правильнее, поскольку самоуправление, в отличие от виновного арендатора, является платежеспособным, отмечает Клагишс.
«Даже если суд взыщет убытки с собственника, затем можно в порядке регресса обратиться к арендатору. Проблема в том, что арендатор погиб, и тогда это, возможно, уже вопрос наследственного дела, если вообще есть что наследовать. Если человек жил в муниципальной квартире, есть большие подозрения, что наследовать просто нечего».
По оценке Латвийской ассоциации страховщиков, в пострадавшем от взрыва доме на улице Баускас в Риге были застрахованы около 45% квартир. Пока остается много неизвестного: какими окажутся итоговые суммы выплат, придется ли дом сносить или его удастся восстановить. Но очевидно, что страховщики будут пытаться взыскать выплаченные суммы с виновной стороны, и ею, возможно, окажется самоуправление.
Янис Абашинс, президент Латвийской ассоциации страховщиков:
«В тот момент, когда страховщики начнут выплаты по имуществу в десятках, сотнях тысяч евро, они будут индивидуально оценивать, есть ли виновный и не является ли им дума. Нужно смотреть законодательство, судебную практику: страховщики будут пытаться от кого-то виновного эти деньги вернуть».
TV3 Ziņas обратились в Рижскую думу с вопросами, была ли застрахована муниципальная квартира на улице Баускас, где произошел взрыв, и не опасается ли самоуправление, что ему придется покрывать ущерб остальным собственникам. В Департаменте жилья и среды ответили письменно и очень лаконично.
Татьяна Смирнова, координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижской думы:
«Квартира не была застрахована. Виновные лица будут установлены в рамках уголовного процесса, а порядок возмещения ущерба регулируют действующие в Латвии нормативные акты».
Скорее всего, последствия взрыва газа на улице Баускас и судебные разбирательства будут длиться годами. Самая драматичная ситуация, по сути, у тех, чьи квартиры не были застрахованы. Если дом придется снести, застрахованные владельцы квартир получат рыночную стоимость утраченной собственности, а незастрахованные рискуют остаться ни с чем.