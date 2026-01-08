Жильцы дома на Баускас боятся повторения сценария последствий взрыва на Мелнсила

С момента взрыва газа в доме по адресу улица Баускас, 15 прошло уже несколько дней, поэтому на заседание думского комитета по вопросам жилья и среды были приглашены представители ответственных служб, чтобы отчитаться о проделанной работе и дать оценку ситуации. Рассказывая о ходе событий до взрыва, произошедшего во второй половине дня 2 января, член правления компании Gaso Александр Копосов пояснил, что сотрудники аварийной службы приезжали по этому адресу уже 1 января, поскольку поставщик газа дал указание отключить газ в квартире № 74 на пятом этаже. Поставщика Копосов не назвал, поскольку это является коммерческой тайной. Когда в квартире было обнаружено незаконное подключение в обход счетчика, было принято решение заварить трубу подачи газа, о чем был составлен акт. Управляющему домом об этом не сообщили, так как у сотрудников компании нет такой обязанности.