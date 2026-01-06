Мэр Риги не увидел клопов и блох в комнатах, куда поселили жильцов разрушенного дома в Торнякалнсе
После трагического газового взрыва на улице Баускас более 50 жителей пострадавшего в результате аварии дома подали заявления на получение кризисного пособия, в то время как семь жильцов подали заявки на предоставление долгосрочного временного жилья. Об актуальной ситуации после происшествия в программе TV24 «Dienas personība ar Veltu Puriņu» рассказал мэр Риги Виестурс Клейнбергс.
Мэр рассказал, что в момент трагедии находился у памятника Райнису, так как собирался пойти кататься на коньках с детьми. «Я изменил планы, поспешил на место происшествия и оказался там через 20 минут после аварии. Там уже был автобус Rīgas satiksme, мы вызвали еще один, чтобы всем хватило места», — поделился Клейнбергс.
«Хочу сказать, что спасательные работы проходили очень оперативно, все службы работали хорошо».
Мэр отметил, что количество пострадавших, которым требовалась помощь, в вечер аварии постоянно менялось. «В определенной степени это трагическое совпадение, что все произошло в Новый год, поскольку в 5–6 местах размещения, куда звонили сотрудники муниципальной полиции, спрашивая о наличии свободных номеров, все было занято».
В социальных сетях распространялась информация, что в номерах служебной гостиницы, куда поместили часть жителей несчастного дома, царили антисанитарные условия. В частности, там были обнаружены тараканы, клопы и блохи. Глава города эти инсинуации отверг.
«Я сам на следующий день осматривал номера и не видел там никаких “животных”», - сказал Клейнбергс
При этом мэр признал, что, возможно, не стоило везти всех пострадавших по одному адресу, а распределить их по трем разным местам, однако динамика событий была такой, что медлить было нельзя. В 21 час люди все еще сидели в автобусе в надежде вернуться домой. Жители первых трех этажей на следующий день получили возможность забрать свои вещи, однако на четвертый этаж по соображениям безопасности доступ запрещен.
Мэр Риги также подчеркнул, что решения на ближайшие две недели уже приняты — Комиссия гражданской обороны в воскресенье решила, что дом будет охраняться, временное размещение будет продлено до 15 дней, а всем пострадавшим от взрыва будет выплачено кризисное пособие в размере минимальной заработной платы. Если в семье несколько членов семьи, пособие может достигать размера двух минимальных заработных плат.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что 50 жильцов пострадавшего от взрыва газа в доме в Торнякалнсе подали заявки на кризисное пособие, но не все его получат.