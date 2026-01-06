50 жильцов пострадавшего от взрыва газа в доме в Торнякалнсе подали заявки на кризисное пособие, но не все его получат

Он сообщил, что многие заявления поступили после состоявшегося в понедельник вечером общего собрания собственников жилья. Мэр добавил, что, скорее всего, не все, кто подал заявку на получение кризисного пособия, его получат. Говоря о временном жилье, Виестурс Клейнбергс отметил, что оно полагается как собственникам квартир пострадавшего от взрыва дома, так и квартиросъемщикам, которые задекларированы в Риге и способны доказать, что до несчастного случая жили в этом доме.