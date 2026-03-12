Эвика Силиня.
В Латвии
Сегодня 10:02
Силиня: чтобы ограничить рост цен на топливо, правительство обсуждает возможности использования госрезерва
Для ограничения роста цен на топливо в правительстве сейчас обсуждается возможность использования государственных резервов топлива, сказала в четверг в программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении премьер-министр Эвика Силиня.
Отвечая на вопрос о том, рассматриваются ли, помимо выпуска на рынок госрезервов топлива, также другие решения по предотвращению резкого роста цен, премьер альтернативных решений не назвала, но заверила, что правительство будет оперативно реагировать на ситуацию.
Эвика Силиня напомнила, что издала резолюцию для Министерства экономики и Министерства климата и энергетики, поручив найти решения для стабилизации рынка топлива как в краткосрочной перспективе, так и на более длительный срок. По ее мнению, сейчас на рынке топлива в Латвии не наблюдается большого ажиотажа.
