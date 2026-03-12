Министр сообщил латвийцам, где они должны узнавать о местах продажи более дешевых продуктов

Министр подчеркнул, что государство не будет напрямую заставлять магазины снижать цены. Давление на рынок должны создать сами покупатели. «Это важно прежде всего для жителей — в тот момент, когда они своим кошельком делают выбор, в какой магазин идти за покупками», — отметил он. «Если сеньору будет ясно показано, что его обычная корзина продуктов — тех, которые он чаще всего покупает — дешевле именно в этой сети магазинов, он пойдет туда», — сказал Валайнис.