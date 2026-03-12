Европарламент требует сократить разрыв в зарплатах и пенсиях между женщинами и мужчинами
Европейский парламент призывает разработать план действий по укреплению баланса между работой и личной жизнью женщин, а также по улучшению условий труда и справедливой оплаты в отраслях, где преобладают женщины.
В докладе, который в среду был принят 458 голосами «за», при 72 «против» и 98 воздержавшихся, депутаты отмечают, что рабочие места в отраслях, где доминируют женщины, как правило, оплачиваются ниже и недостаточно ценятся. При этом молодые женщины все чаще оказываются лучше образованы, чем их сверстники. По мнению депутатов, более активное участие женщин на рынке труда и улучшение условий труда могли бы помочь сократить дефицит навыков и рабочей силы, а также повысить производительность и рост в ЕС.
Парламент хочет, чтобы Еврокомиссия представила план действий по устранению разрыва в оплате труда и пенсиях между мужчинами и женщинами. В этот план должны войти целевые меры по улучшению условий труда и обеспечению справедливой оплаты в сферах, где большинство работников составляют женщины.
Женщины несут несоразмерно большую нагрузку по неоплачиваемому уходу и домашнему труду. Это снижает их участие в рынке труда и накопление пенсионных прав и является одной из главных причин разрыва в зарплатах и пенсиях между мужчинами и женщинами. В докладе говорится, что недостаточные инвестиции, высокая стоимость и нехватка качественных услуг по уходу за детьми и долгосрочному уходу не позволяют женщинам полноценно участвовать в рынке труда. Это может тормозить карьерное развитие и вынуждать женщин работать неполный день или вовсе уходить с работы. Депутаты отмечают, что периоды отсутствия на работе из-за обязанностей по уходу не учитываются при накоплении пенсионных прав, хотя это позволяет государству экономить значительные средства.
Сокращение различий в сфере ухода за детьми могло бы улучшить жизнь молодых родителей по всей Европе, а более широкая поддержка могла бы заметно укрепить способность родителей оставаться на рынке труда. Депутаты хотят, чтобы государства-члены поощряли мужчин брать родительский отпуск и продвигали непередаваемый, достойно оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком для отцов.
Докладчик комитета по правам женщин и гендерному равенству Мирослава Никьель (EPP, Польша) сказала:
«В 2023 году разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами в ЕС составлял 12%. Женщины по-прежнему зарабатывают меньше мужчин, почти 28% женщин работают неполный рабочий день. И часто это не выбор, а следствие отсутствия доступного ухода за детьми и родственниками. В среднем женщины работают от 54 до 67 дней в году бесплатно. А если добавить неоплачиваемую работу дома, приготовление еды и организацию семейной жизни, это составляет более восьми дополнительных рабочих недель в год. В результате средняя пенсия женщин на 25,4% ниже, чем у мужчин. Европа должна оказать женщинам реальную поддержку».
Разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами определяется как разница между средней валовой почасовой оплатой труда мужчин и женщин. В 2023 году в ЕС он оценивался в 390 миллиардов евро. Доходы женщин в ЕС заметно ниже, чем у мужчин: по сравнению с мужчинами, в 2023 году женщины работали от 54 до 67 дней в году без оплаты. В 2024 году 16,9% женщин-пенсионерок находились под риском бедности, что почти вдвое выше показателя среди мужчин.