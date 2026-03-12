Европарламент требует сократить разрыв в зарплатах и пенсиях между женщинами и мужчинами

Женщины несут несоразмерно большую нагрузку по неоплачиваемому уходу и домашнему труду. Это снижает их участие в рынке труда и накопление пенсионных прав и является одной из главных причин разрыва в зарплатах и пенсиях между мужчинами и женщинами. В докладе говорится, что недостаточные инвестиции, высокая стоимость и нехватка качественных услуг по уходу за детьми и долгосрочному уходу не позволяют женщинам полноценно участвовать в рынке труда. Это может тормозить карьерное развитие и вынуждать женщин работать неполный день или вовсе уходить с работы. Депутаты отмечают, что периоды отсутствия на работе из-за обязанностей по уходу не учитываются при накоплении пенсионных прав, хотя это позволяет государству экономить значительные средства.