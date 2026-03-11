В Латвии выявили тревожную проблему с товарами на AliExpress, Temu, Amazon и других платформах.

На фоне роста объемов электронной торговли потребители должны получать в интернете ту же информацию, что и при покупке в обычном магазине, чтобы иметь возможность оценить безопасность товара. Недостаток информации затрудняет для покупателей проверку того, соответствует ли предложение требованиям безопасности. Общий регламент безопасности продукции (ЕС) 2023/988 предусматривает, что платформы обязаны обеспечивать существенную информацию о товаре: его идентификацию, производителя или ответственное лицо в ЕС, предупреждения и другую информацию о безопасности.