В Латвии выявили тревожную проблему с товарами на AliExpress, Temu, Amazon и других платформах
Даже на самых известных онлайн-платформах нередко отсутствует полная информация о производителе, предупреждениях по безопасности или ответственном лице в Европейском союзе. К таким выводам пришли в ходе контрольной проверки (Sweep), организованной Европейской комиссией, в которой в прошлом году участвовал Центр защиты прав потребителей (PTAC) вместе с органами рыночного надзора ЕС.
На фоне роста объемов электронной торговли потребители должны получать в интернете ту же информацию, что и при покупке в обычном магазине, чтобы иметь возможность оценить безопасность товара. Недостаток информации затрудняет для покупателей проверку того, соответствует ли предложение требованиям безопасности. Общий регламент безопасности продукции (ЕС) 2023/988 предусматривает, что платформы обязаны обеспечивать существенную информацию о товаре: его идентификацию, производителя или ответственное лицо в ЕС, предупреждения и другую информацию о безопасности.
Проверки проводились на платформах, предлагающих товары по уходу за детьми. Всего органы рыночного надзора ЕС проанализировали 1741 предложение детских товаров на 47 различных платформах — как из ЕС, так и из третьих стран. Результаты показали, что:
- в 48% случаев отсутствовала полная информация о производителе,
- в 32% случаев не было информации об ответственном лице в ЕС,
- в 5% случаев не было информации, позволяющей идентифицировать товар.
Также ведомства выявили 16 предложений опасной продукции, по которым ранее уже публиковались предупреждения в европейской системе быстрого оповещения Safety Gate. В большинстве случаев платформы после требований ведомств устранили нарушения — это произошло в 79% случаев.
Результаты в Латвии
PTAC проверил 50 предложений детской мебели на пяти платформах:
- aliexpress.com,
- amazon.com,
- etsy.com,
- temu.com,
- 220.lv.
Были выявлены: 36 несоответствующих предложений (72%), на одной платформе нарушений не было, на трех платформах несоответствующими оказались все проверенные предложения.
Проверка показывает, что части платформ по-прежнему не хватает понимания своих обязанностей. PTAC продолжит надзор и в дальнейшем будет участвовать в совместных проектах ЕС. Ведомство призывает коммерсантов убедиться, что их предложения соответствуют требованиям.
Помимо контрольных проверок, в прошлом году PTAC также тестировал товары, купленные на платформах из третьих стран. Всего были проверены 130 образцов продукции, и 56% из них признаны небезопасными.
Больше всего нарушений выявлено:
- в детских товарах — 67%,
- в бижутерии — 64%,
- в игрушках — 42%,
- в электрооборудовании — 40%,
- в умных радиоэлектронных устройствах — 35%.
PTAC напоминает, что несоответствующее электрооборудование может создавать риск удара током или пожара, а обнаруженные в игрушках и бижутерии опасные для здоровья вещества, например фталаты и кадмий, могут представлять серьезную угрозу, особенно для детей, в том числе влиять на гормональную систему, повреждать органы или вызывать другие долгосрочные проблемы со здоровьем.
Рекомендации потребителям
- Убедитесь, что в описании товара есть вся необходимая информация: назначение, производитель, ответственное лицо в ЕС, данные по безопасности и предупреждения.
- Не покупайте товар, если невозможно убедиться в его пригодности или соответствии требованиям, а также если отсутствует информация о производителе или ответственном лице.
- Проверьте, указаны ли у платформы контактные данные.
- Если предложение не соответствует требованиям или вызывает подозрения с точки зрения безопасности, сообщите об этом платформе, продавцу, указанному ответственному лицу в ЕС и PTAC.