На Югле завершили важный проект - теперь у людей есть городская канализация

Квартал в районе Юглы между Шмерльским лесом и Страздупите (в верхнем течении — Гайльупите) представляет собой район частных домов, где городской водопровод во многих местах уже был доступен, однако централизованная канализация до сих пор отсутствовала. Поэтому жители использовали локальные канализационные системы, которые не всегда соответствовали экологическим требованиям, и загрязнение попадало в Страздупите, а оттуда — в озеро Юглас.