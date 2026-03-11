На Югле завершили важный проект - теперь у людей есть городская канализация
Завершено строительство сетей водоснабжения и канализации в Югле — в районе между Бривибас гатве, Шмерльским лесом и Страздупите. Жители уже могут начинать подключение к новым городским сетям. Реализация проекта обеспечит жителям Юглы более качественные услуги водоснабжения и канализации, а также более безопасную и чистую окружающую среду.
Расширение сетей водоснабжения и канализации проведено на улицах Слепотаю, Кроса, Трамплина, Силциема, Мурьяню, Туяс, Бобслея, Скелетона, Палес, Умургас и Биатлона. Всего построено 2,5 километра водопроводных сетей, 4,1 километра централизованной канализации, а также две новые канализационные насосные станции на улицах Мурьяню и Палес. Это дает возможность подключиться к городской канализации 120 жилым домам — в общей сложности почти 400 жителям.
Строительные работы выполнила SIA Norma-S, общая сумма договора составила 4 560 865,70 евро.
Квартал в районе Юглы между Шмерльским лесом и Страздупите (в верхнем течении — Гайльупите) представляет собой район частных домов, где городской водопровод во многих местах уже был доступен, однако централизованная канализация до сих пор отсутствовала. Поэтому жители использовали локальные канализационные системы, которые не всегда соответствовали экологическим требованиям, и загрязнение попадало в Страздупите, а оттуда — в озеро Юглас.
SIA Rīgas ūdens напоминает, что для компенсации расходов на строительство подключения жилых домов к централизованной канализационной системе доступно муниципальное софинансирование. Его размер зависит от длины построенного канализационного подвода: до 5 метров — 1000 евро, от 5 до 20 метров — 1500 евро, от 20 метров и более — 2000 евро.