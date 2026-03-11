После использования пакомата женщина получила странное письмо: Omniva объясняет, что произошло
Вскоре после того как одна рижанка отправила посылку через пакомат Omniva, она получила сообщение, которое сначала могло показаться связанным с только что использованной услугой. Однако позже выяснились детали, которые заставили посмотреть на ситуацию совершенно иначе.
Спустя короткое время после отправки посылки с помощью пакомата женщина получила электронное письмо от Omiva.lv с требованием произвести оплату. Лишь позднее пришло письмо, подтверждающее оказание услуги, уже, по всей видимости, от настоящего поставщика услуги. Женщина отмечает, что при использовании сервиса вообще вводила только свой номер телефона.
Как пояснил руководитель по коммуникациям Omniva Grupa Янис Анджанс, это мошенническое письмо. «Omniva не предлагает услуги, при которой после отправки посылки у клиента запрашивается дополнительный платеж для завершения доставки».
По словам Анджанса, этот вид мошенничества компании известен. «Это один из нескольких способов, которыми мошенники пытаются выманить деньги или банковские данные, выдавая себя за службы доставки. В похожих схемах мошенники часто выдают себя и за банки или государственные учреждения, пытаясь заставить людей открыть ссылки или совершить платежи», — рассказал он.
Отмечается, что такие письма мошенники обычно рассылают массово, рассчитывая, что часть получателей именно в этот момент ожидает посылку или недавно ее отправила.
«Поскольку услугами Omniva в странах Балтии ежедневно пользуются десятки тысяч людей, такое совпадение иногда может создать впечатление, что сообщение связано с конкретной посылкой. Мы регулярно информируем клиентов о рисках мошенничества и напоминаем быть внимательными к подозрительным сообщениям, ссылкам или требованиям платежей. Если возникают хоть малейшие сомнения в подлинности полученного сообщения, мы призываем клиентов проверить информацию в наших официальных каналах или связаться со службой поддержки клиентов. О возможных попытках мошенничества мы также призываем сообщать в Государственную полицию», — пояснил представитель Omniva.
Анджанс также отметил, что адрес электронной почты отправителя лишь похож на официальный адрес компании — в нем отсутствует одна буква. «Это тоже один из методов мошенников: создавать электронные адреса, похожие на адреса различных поставщиков услуг и государственных учреждений. Поэтому мы вновь призываем всех быть особенно внимательными при обращении со своими персональными данными и не вводить их на подозрительных сайтах».