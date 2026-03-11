После использования пакомата женщина получила странное письмо: Omniva объясняет, что произошло

«Поскольку услугами Omniva в странах Балтии ежедневно пользуются десятки тысяч людей, такое совпадение иногда может создать впечатление, что сообщение связано с конкретной посылкой. Мы регулярно информируем клиентов о рисках мошенничества и напоминаем быть внимательными к подозрительным сообщениям, ссылкам или требованиям платежей. Если возникают хоть малейшие сомнения в подлинности полученного сообщения, мы призываем клиентов проверить информацию в наших официальных каналах или связаться со службой поддержки клиентов. О возможных попытках мошенничества мы также призываем сообщать в Государственную полицию», — пояснил представитель Omniva.