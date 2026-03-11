Ryanair отменяет из Риги шесть маршрутов на лето 2026 года
Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair в летнем сезоне этого года не возобновит полеты из Риги по шести направлениям, сообщили агентству LETA в аэропорту Риги.
По сравнению с предыдущим летним сезоном, летом 2026 года Ryanair не будет выполнять рейсы из Риги в Вену, Париж, Гданьск, Барселону, Жирону и Гетеборг.
В заявлении для СМИ Ryanair утверждает, что высокие и неконкурентоспособные авиационные налоги в Латвии, а также растущие сборы за управление воздушным движением сдерживают рост, транспортную связанность и туризм, вынуждая перевозчика переносить мощности на более быстрорастущие рынки.
В авиакомпании подчеркивают, что сотрудничество с аэропортом Риги по-прежнему остается конструктивным, особенно в вопросах эффективности и аэропортовых сборов. Однако, по утверждению Ryanair, неспособность латвийского правительства снизить авиационные налоги и общие расходы на доступ к рынку означает, что Латвия проигрывает конкуренцию странам с более низкими издержками, таким как Словакия, Венгрия, Албания и Польша, где правительства активно поддерживают развитие авиации, туризма и создание рабочих мест.
В связи с этим Ryanair решила сократить свои мощности в Риге на летний сезон 2026 года на 20% и перераспределить эти маршруты и самолеты на рынки, где будут снижаться издержки и стимулироваться рост.
В Ryanair подчеркивают, что хотят развиваться в Риге, открывать новые маршруты, базировать больше самолетов и привозить в Латвию больше туристов, однако для этого необходимы срочные действия со стороны латвийского правительства по снижению авиационных налогов и расходов на доступ.
В свою очередь, в аэропорту Риги агентству LETA указали, что были заранее осведомлены об этих планах, и сама авиакомпания Ryanair уже публично сообщала о намерении сократить масштабы деятельности в ряде аэропортов, в том числе в Риге.
Одновременно в аэропорту отметили, что учли тот факт, что в этом летнем сезоне Ryanair не объявит о продаже билетов и не возобновит рейсы по ряду маршрутов, при планировании загрузки на летний сезон. Там добавили, что эти изменения существенно не повлияют на транспортную связанность аэропорта Риги, поскольку по ряду направлений перелеты обеспечивают другие перевозчики, либо увеличивается вместимость рейсов в ближайшие крупные авиационные узлы.
Например, латвийская национальная авиакомпания airBaltic выполняет рейсы в Вену до десяти раз в неделю, а в Париж — до 11 раз в неделю. Также airBaltic летает в Барселону до пяти раз в неделю, что одновременно предлагает альтернативную связанность с регионом Жироны. Полеты в Гетеборг в этом летнем сезоне будут выполнять как airBaltic, так и норвежская авиакомпания Norwegian. Что касается польского направления, airBaltic начнет выполнять рейсы в Варшаву, а LOT Polish Airlines также увеличивает частоту полетов по этому маршруту.
В аэропорту прогнозируют, что в этом летнем сезоне количество рейсов вырастет на 14%. Это обеспечат возвращение Scandinavian Airlines (SAS), а также расширение деятельности airBaltic, бюджетной авиакомпании Norwegian, LOT, Finnair, Turkish Airlines и других перевозчиков — как за счет запуска новых маршрутов, так и за счет увеличения вместимости на уже действующих. Согласно прогнозам, число доступных кресел в аэропорту Риги в летнем сезоне вырастет на 7%.
Комментируя желание Ryanair в будущем развиваться в Риге, аэропорт заявил, что открыт для конструктивных переговоров с авиакомпанией.
Одновременно в аэропорту пояснили, что расходы, упомянутые в заявлении Ryanair, не связаны с тарифами аэропорта Риги, а касаются платы за услуги по управлению воздушным движением, которую применяет Latvijas gaisa satiksme, а также сбора Агентства гражданской авиации за надзор в сфере безопасности.
Как уже сообщало LETA, в предыдущем зимнем сезоне Ryanair также сократила расписание полетов из Риги на 20% и отменила семь направлений. Одновременно компания уменьшила число рейсов и во многих других странах, в том числе в Эстонии и Литве, объясняя это высокими аэропортовыми сборами.