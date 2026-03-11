Ryanair отменяет из Риги шесть маршрутов на лето 2026 года

Например, латвийская национальная авиакомпания airBaltic выполняет рейсы в Вену до десяти раз в неделю, а в Париж — до 11 раз в неделю. Также airBaltic летает в Барселону до пяти раз в неделю, что одновременно предлагает альтернативную связанность с регионом Жироны. Полеты в Гетеборг в этом летнем сезоне будут выполнять как airBaltic, так и норвежская авиакомпания Norwegian. Что касается польского направления, airBaltic начнет выполнять рейсы в Варшаву, а LOT Polish Airlines также увеличивает частоту полетов по этому маршруту.