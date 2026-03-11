Три знака зодиака наконец увидят проблеск надежды на будущее

Именно в этот момент вы открываетесь идее о том, что надежда способна вытащить вас из депрессивного состояния. Теперь вы видите, что надежда должна стать частью вашего ежедневного рациона. Во время этого лунного транзита вам легко снова поверить в хорошее. Вы видите проблеск надежды в будущем и планируете сохранить это чувство надолго.