Три знака зодиака наконец увидят проблеск надежды на будущее
Бывает состояние, когда кажется, что новости и рутина высасывают все силы. Но четверг, 12 марта, обещает стать точкой перезагрузки. Под влиянием Луны в Козероге три знака зодиака наконец-то почувствуют: «выдохнуть можно». Рассказываем, кто в этот день сменит тревожный режим на здоровый пофигизм и веру в лучшее.
Рак
Вы точно знаете, Рак, что надежда победит, а тьма в вашей жизни отойдет на второй план. Это происходит потому, что вы выбираете позитивный настрой. Если друзья попытаются вторгнуться в ваше пространство с порцией свежих плохих новостей, скажите им, что вам это не интересно. Вы отказываетесь позволять негативу поглощать вашу жизнь.
Вы стремитесь сохранить надежду и настроены воплотить это в реальность. Во время Луны в Козероге в этот четверг вы увидите, что надежда, которую вы хотите манифестировать, материализуется только тогда, когда вы в неё верите.
Таким образом, вы прокладываете путь к новой эре оптимизма и удовлетворения. Вы сознательно стараетесь держаться подальше от плохих новостей, и это работает. Будущее выглядит светлым.
Дева
Как правило, вы не любите «класть все яйца в одну корзину». Иногда это приводит к тому, что вы сами попадаете в ловушку собственного негативного сценария, Дева. Что ж, с этим покончено.
Вы увидели, как избыток негатива может разрушить практически всё в вашей жизни. Во время Луны в Козероге вы понимаете, что изрядно устали отдавать свое время тому, что приносит лишь головную боль в ответ.
Именно в этот момент вы открываетесь идее о том, что надежда способна вытащить вас из депрессивного состояния. Теперь вы видите, что надежда должна стать частью вашего ежедневного рациона. Во время этого лунного транзита вам легко снова поверить в хорошее. Вы видите проблеск надежды в будущем и планируете сохранить это чувство надолго.
Стрелец
Вы всегда главный оптимист в компании, Стрелец. Вы — тот самый человек, который буквально говорит «нет», когда люди пытаются втянуть вас в свою драму. Вы совершенно не переживаете из-за того, что пропускаете такие события.
На самом деле, вы считаете важным дать понять окружающим, что вас не затянет в негатив новостей и социальных сетей. Вы предпочитаете держать свою ленту позитивной. Вам гораздо приятнее смотреть легкие видео с котами и младенцами, чем сталкиваться с лавиной негатива.
Надежда в вашем мире жива, здорова и крепнет с каждым днем. Во время Луны в Козероге вы вступаете в новую эру веры в лучшее, которую вам будет легко поддерживать просто потому, что вы — это вы, Стрелец.