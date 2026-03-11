В Национальной опере чествуют мастера балета Айвара Лейманиса - 50 лет на сцене
22 марта в Национальной опере и балете состоится мероприятие «Айвар Лейманис: пятьдесят лет на сцене» в честь выдающегося хореографа, бывшего солиста балета и многолетнего художественного руководителя Латвийского национального балета — Айвара Лейманиса. Весной 2026 года он отмечает 50 лет работы на сцене.
Вечер станет трогательным и вдохновляющим путешествием через пять творческих десятилетий — от самых ярких ролей на сцене до важнейших хореографических постановок и вклада в развитие латвийского балета.
«Творческая жизнь Айвара Лейманиса — это свидетельство таланта, увлеченности и преданной любви к искусству балета. От блестящих ведущих партий на сцене до значительной работы в хореографии и руководстве Латвийским национальным балетом — его вклад в развитие латвийского балета невозможно переоценить. Благодаря ясному художественному видению он создал и поставил спектакли, которые до сих пор живут в нашем репертуаре и в памяти зрителей, вдохновляя новые поколения танцовщиков и публики», — говорит член правления Латвийской Национальной оперы и балета Астра Ирмея-Шефере.
В концерте хореографический почерк Айвара Лейманиса раскроется во фрагментах как из классических балетов, так и из оригинальных постановок: «Бахчисарайский фонтан», «Коппелия», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Эсмеральда», «Дон Кихот», а также из балетов «Карлсон летает…» и «Антония #Силмачи».
Программу дополнят разнообразные видеоматериалы, позволяющие вспомнить танцевальный талант и мастерство Айвара Лейманиса. В течение вечера будут показаны и видеопоздравления от зарубежных коллег — хореографов и руководителей балетных трупп.
В концерте примут участие солисты и артисты Латвийского национального балета, ученики Рижской балетной школы, а также народный танцевальный коллектив «Дзинтариньш».
Билеты на концерт можно приобрести в кассах и на сайте Латвийской национальной оперы.