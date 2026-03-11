В Национальной опере чествуют мастера балета Айвара Лейманиса - 50 лет на сцене

«Творческая жизнь Айвара Лейманиса — это свидетельство таланта, увлеченности и преданной любви к искусству балета. От блестящих ведущих партий на сцене до значительной работы в хореографии и руководстве Латвийским национальным балетом — его вклад в развитие латвийского балета невозможно переоценить. Благодаря ясному художественному видению он создал и поставил спектакли, которые до сих пор живут в нашем репертуаре и в памяти зрителей, вдохновляя новые поколения танцовщиков и публики», — говорит член правления Латвийской Национальной оперы и балета Астра Ирмея-Шефере.