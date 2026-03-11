Лед тронулся и... унес дом: в Вильнюсе на льдине дрейфовала настоящая постройка
Жители Литвы с удивлением и тревогой следили за необычной историей, развернувшейся на реке Нерис. Небольшой домик внезапно оказался на дрейфующей льдине и отправился в неизвестном направлении.
Необычное зрелище первым заметил житель Литвы по имени Лудас. «Домик уплыл по реке Нерис — вдруг кто-то его ищет!» — написал он в соцсетях.
По его словам, когда он проходил по мосту Миндаугаса в Вильнюсе, лед на реке еще казался неподвижным. Но всего через несколько мгновений тишину разорвал громкий удар. Взглянув вниз, мужчина увидел неожиданную картину — на отколовшейся льдине по течению медленно уносило небольшой домик.
Публикация мгновенно вызвала бурную реакцию в интернете. Сотни людей поспешили к берегам реки, чтобы своими глазами увидеть странное путешествие. Видео и фотографии быстро разлетелись по соцсетям, а пользователи начали делиться шутками и догадками.
«Домик, наверное, плывет в Каунас — знает, что там лучше», — пошутил один из комментаторов, не упустив возможности поддеть давнее соперничество двух крупнейших городов Литвы. «Обычный день в Вильнюсе: светит солнце, идет лед… и по реке плывет дом», — написал другой пользователь. «Похоже, хозяин мечтал жить у самого моря», — добавил третий.
Однако за забавной картиной скрывалась вполне реальная история. Вскоре пользователи сети предположили, что домик может принадлежать местному энтузиасту здорового образа жизни Симонасу Дайлиде. Позднее мужчина подтвердил эти догадки. По его словам, дом удалось вернуть к берегу, однако стихия успела нанести серьезный урон.
«Я подтянул его к берегу. Дом сильно поврежден, многое разбито. Конечно, убытки будут. Но по сравнению с человеческой жизнью это ничто. Все мои близкие целы — и это самое главное», — рассказал Дайлиде местным СМИ.
Между тем специалисты предупреждают: весеннее потепление уже дает о себе знать. Из-за таяния льда и повышения уровня воды на реках Балтии возрастает риск опасных ледовых заторов, которые могут угрожать городской инфраструктуре.