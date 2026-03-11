Лед тронулся и... унес дом: в Вильнюсе на льдине дрейфовала настоящая постройка

По его словам, когда он проходил по мосту Миндаугаса в Вильнюсе, лед на реке еще казался неподвижным. Но всего через несколько мгновений тишину разорвал громкий удар. Взглянув вниз, мужчина увидел неожиданную картину — на отколовшейся льдине по течению медленно уносило небольшой домик.