Банановые булочки дома: простой рецепт мягкой и ароматной выпечки к чаю
Если дома залежались спелые бананы, выбрасывать их точно не стоит. Из них можно приготовить мягкие, ароматные и очень уютные банановые булочки, которые хорошо подойдут и к утреннему кофе, и к вечернему чаю. Такой рецепт не требует сложных ингредиентов, а сама выпечка получается нежной, слегка влажной внутри и с приятным сладким банановым вкусом.
Что понадобится
Для теста:
- 2 спелых банана
- 2 яйца
- 100 г сахара
- 80 г сливочного масла
- 120 мл молока
- 7 г сухих дрожжей
- 450-500 г муки
- щепотка соли
- 1 чайная ложка ванильного сахара
По желанию:
- корица
- рубленые орехи
- немного коричневого сахара для посыпки
Для смазывания:
- 1 желток
- 1 столовая ложка молока
Как готовить
Сначала слегка подогрейте молоко — оно должно быть теплым, но не горячим. Добавьте в него сухие дрожжи и чайную ложку сахара, перемешайте и оставьте на 10 минут. За это время должна появиться легкая пенка.
Бананы очистите и разомните вилкой в пюре. Лучше всего подходят очень спелые, мягкие бананы — у них более насыщенный вкус и аромат.
Сливочное масло растопите и немного остудите. В большой миске смешайте банановое пюре, яйца, сахар, ванильный сахар, растопленное масло и соль. Затем влейте подошедшие дрожжи с молоком и еще раз хорошо перемешайте.
После этого постепенно начинайте добавлять муку. Сначала тесто можно мешать ложкой, а затем руками. Оно должно получиться мягким, эластичным и немного липким, но не слишком плотным. Важно не забить его лишней мукой, иначе булочки выйдут тяжелыми.
Готовое тесто накройте полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в теплом месте примерно на 1-1,5 часа. Оно должно увеличиться в объеме почти вдвое.
Когда тесто подойдет, слегка обомните его и разделите на 10-12 частей. Сформируйте круглые булочки и выложите их на противень, застеленный бумагой для выпечки. Если хочется более интересного вкуса, внутрь можно положить немного корицы с сахаром или присыпать сверху орехами.
Оставьте булочки на противне еще на 20-30 минут, чтобы они немного поднялись. Затем смажьте смесью желтка и молока.
Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20-25 минут, пока булочки не станут золотистыми и румяными.