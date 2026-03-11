Банановые булочки дома: простой рецепт мягкой и ароматной выпечки к чаю
Если дома залежались спелые бананы, выбрасывать их точно не стоит. Из них можно приготовить мягкие, ароматные и очень уютные банановые булочки, которые хорошо подойдут и к утреннему кофе, и к вечернему чаю. Такой рецепт не требует сложных ингредиентов, а сама выпечка получается нежной, слегка влажной внутри и с приятным сладким банановым вкусом.

Что понадобится

Для теста:

  • 2 спелых банана
  • 2 яйца
  • 100 г сахара
  • 80 г сливочного масла
  • 120 мл молока
  • 7 г сухих дрожжей
  • 450-500 г муки
  • щепотка соли
  • 1 чайная ложка ванильного сахара

По желанию:

  • корица
  • рубленые орехи
  • немного коричневого сахара для посыпки

Для смазывания:

  • 1 желток
  • 1 столовая ложка молока

Как готовить

Сначала слегка подогрейте молоко — оно должно быть теплым, но не горячим. Добавьте в него сухие дрожжи и чайную ложку сахара, перемешайте и оставьте на 10 минут. За это время должна появиться легкая пенка.

Бананы очистите и разомните вилкой в пюре. Лучше всего подходят очень спелые, мягкие бананы — у них более насыщенный вкус и аромат.

Сливочное масло растопите и немного остудите. В большой миске смешайте банановое пюре, яйца, сахар, ванильный сахар, растопленное масло и соль. Затем влейте подошедшие дрожжи с молоком и еще раз хорошо перемешайте.

После этого постепенно начинайте добавлять муку. Сначала тесто можно мешать ложкой, а затем руками. Оно должно получиться мягким, эластичным и немного липким, но не слишком плотным. Важно не забить его лишней мукой, иначе булочки выйдут тяжелыми.

Готовое тесто накройте полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в теплом месте примерно на 1-1,5 часа. Оно должно увеличиться в объеме почти вдвое.

Когда тесто подойдет, слегка обомните его и разделите на 10-12 частей. Сформируйте круглые булочки и выложите их на противень, застеленный бумагой для выпечки. Если хочется более интересного вкуса, внутрь можно положить немного корицы с сахаром или присыпать сверху орехами.

Оставьте булочки на противне еще на 20-30 минут, чтобы они немного поднялись. Затем смажьте смесью желтка и молока.

Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20-25 минут, пока булочки не станут золотистыми и румяными.

