Банановые булочки дома: простой рецепт мягкой и ароматной выпечки к чаю

После этого постепенно начинайте добавлять муку. Сначала тесто можно мешать ложкой, а затем руками. Оно должно получиться мягким, эластичным и немного липким, но не слишком плотным. Важно не забить его лишней мукой, иначе булочки выйдут тяжелыми.