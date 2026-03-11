В Латвии начинают догадываться, почему тысячи иностранцев бросают вузы. И каков выход?

Элина Гайле-Саркане, проректор по учебной работе Рижского технического университета, заявила: "В основном мы отчисляем студентов за неуспеваемость, и на самом деле это связано с недостатком знаний или, скажем так, с задолженностями, накопленными за семестр. Мы сообщаем этим студентам, что такой процесс начат и им придется покинуть Латвию в течение 20 дней. Затем они переводятся в другие университеты и учатся по другим программам, отличным от тех, которые они выбрали ранее".