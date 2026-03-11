В Латвии начинают догадываться, почему тысячи иностранцев бросают вузы. И каков выход?
Поступают сотни, заканчивают — единицы. Почти каждый пятый иностранный студент бросает латвийский вуз, а некоторые тут же переводятся в следующий. Государство больше не хочет закрывать на это глаза.
В то время как число местных студентов в Латвии сокращается, число иностранных студентов растет. В прошлом году 16% всех студентов латвийских вузов были иностранцами. В связи с опасениями, что реальная причина приезда некоторых иностранцев в Латвию не связана с учебой, ответственные органы ищут способы более строгого контроля за приемом иностранцев в латвийские вузы и их пребыванием здесь, сообщает Lsm.lv.
В латвийские вузы поступает гораздо больше иностранцев, чем заканчивает обучение. Это вызывает сомнения в истинных целях этих иностранцев.
Наибольшее число иностранных студентов обучается в Рижском университете имени Страдиня и Рижском техническом университете, крупных государственных университетах. Третье место по количеству иностранных студентов занимает Рижская высшая школа Северных стран, относительно небольшой частный университет. Ранее известный как Высшая школа менеджмента информационных систем (ISMA), он показал наибольшую разницу между числом зачисленных и выпущенных иностранцев.
Представители Министерства образования и науки сообщили во вторник подкомиссии Сейма по высшему образованию, науке и человеческому капиталу, что процент отсева среди иностранцев снижается. В 2023/2024 учебном году отчисление составило почти 40%, тогда как в предыдущем учебном году уже 20%. Это не превышает процент отчислений среди местных студентов. Университеты заявляют, что строго контролируют посещаемость лекций иностранцами и выполнение ими других требований. При любых нарушениях их отчисляют.
Однако, например, в прошлом году 165 иностранцев, отчисленных из университетов, быстро поступили в другие вузы.
Элина Гайле-Саркане, проректор по учебной работе Рижского технического университета, заявила: "В основном мы отчисляем студентов за неуспеваемость, и на самом деле это связано с недостатком знаний или, скажем так, с задолженностями, накопленными за семестр. Мы сообщаем этим студентам, что такой процесс начат и им придется покинуть Латвию в течение 20 дней. Затем они переводятся в другие университеты и учатся по другим программам, отличным от тех, которые они выбрали ранее".
Министерство образования и науки внесло предложения в закон об иммиграции, который предусматривает, что иностранец, отчисленный из университета, должен будет покинуть Латвию, и только вернувшись в свою страну, он сможет заново подать документы для обучения в Латвии. Члены семьи смогут сопровождать только докторантов.