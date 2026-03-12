В Латвии
Сегодня 09:01
В четверг ожидаются небольшие дожди
В четверг по всей Латвии ожидаются небольшие дожди, местами возможны кратковременные ливни, прогнозируют синоптики.
Существенных осадков не ожидается только в Латгале. Временами будет светить солнце, но начиная с запада в течение дня усилится облачность. Местами в Курземе и на северо-западе Видземе возможен туман.
Будет дуть слабый и умеренный южный, юго-западный ветер. Температура воздуха после полудня составит от +2...+7 градусов в Курземе и на побережье Видземе до +11...+14 градусов на востоке страны.
В Риге временами ожидается дождь, во второй половине дня небо затянут облака. Температура воздуха в столице составит +11 градусов.