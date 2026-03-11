Подорожают ли билеты airBaltic? Финансовый директор сделал важное заявление
Рост цен на нефть и напряженность на Ближнем Востоке заставляют авиакомпании по всему миру пересматривать тарифы. Однако airBaltic заявила, что пока не планирует повышать цены на билеты, хотя риски для отрасли остаются высокими.
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic в настоящее время не планирует повышать цены на билеты из-за роста цен на топливо, заявил в среду финансовый директор airBaltic Витолд Яковлев. Он отметил, что напряженность на Ближнем Востоке увеличила колебания на мировых рынках нефти и авиационного топлива, однако примерно 10% потребления топлива airBaltic обеспечено по фиксированной цене, что помогает смягчить влияние колебаний.
По словам Яковлева, общее потребление топлива на оставшуюся часть года составляет 165 000 тонн, из них 17 000 тонн - по фиксированной цене 567 евро за тонну.
В то же время авиакомпания ведет переговоры с партнерами и акционерами, чтобы в краткосрочной перспективе получить дополнительный оборотный капитал и снизить потенциальное влияние высоких цен на топливо.
Комментируя влияние ситуации на Ближнем Востоке на airBaltic, Яковлев отметил, что обычно в подобных случаях авиакомпании перекладывают часть расходов за топливо на пассажиров, однако в настоящее время у airBaltic нет "конкретного плана", так как сохраняется высокая неопределенность.