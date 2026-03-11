Подорожают ли билеты airBaltic? Финансовый директор сделал важное заявление

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic в настоящее время не планирует повышать цены на билеты из-за роста цен на топливо, заявил в среду финансовый директор airBaltic Витолд Яковлев. Он отметил, что напряженность на Ближнем Востоке увеличила колебания на мировых рынках нефти и авиационного топлива, однако примерно 10% потребления топлива airBaltic обеспечено по фиксированной цене, что помогает смягчить влияние колебаний.