Подсчитали - прослезились: концерн airBaltic в прошлом году "наработал" на -44,3 млн евро

В то же время оборот концерна airBaltic за прошлый год по сравнению с 2024 годом вырос на 4,2% до 779,344 млн евро. В 2025 году авиакомпания перевезла по своей маршрутной сети 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше, чем в 2024 году.