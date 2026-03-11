Подсчитали - прослезились: концерн airBaltic в прошлом году "наработал" на -44,3 млн евро
Убытки концерна латвийской национальной авиакомпании airBaltic в прошлом году составили 44,337 млн евро, что в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году.
В то же время оборот концерна airBaltic за прошлый год по сравнению с 2024 годом вырос на 4,2% до 779,344 млн евро. В 2025 году авиакомпания перевезла по своей маршрутной сети 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше, чем в 2024 году.
Общее количество выполненных рейсов, включая услуги аренды самолетов (ACMI), в прошлом году составило 78 400, что на 7% больше. Из них 48 300 рейсов было выполнено по маршрутной сети авиакомпании - на 3% больше, чем в 2024 году, а 30 100 рейсов были выполнены на основе ACMI, что на 15% больше.
Средняя заполняемость самолетов airBaltic в прошлом году составила 80,2%, что на 1 процентный пункт меньше, чем в 2024 году.
Скорректированная прибыль airBaltic до вычета процентов, налогов, износа, амортизации и аренды, а также до резервов по судебным разбирательствам (EBITDAR) в прошлом году составила 143,9 млн евро по сравнению с 184,2 млн евро в 2024 году.
Как сообщалось, в 2024 году аудированные убытки концерна airBaltic составили 118,159 млн евро, тогда как годом ранее компания работала с прибылью. Оборот концерна по сравнению с 2023 годом увеличился на 11,9% до 747,572 млн евро.
В августе прошлого года акционером airBaltic стала немецкая авиакомпания Lufthansa. В настоящее время государству принадлежат 88,37% акций airBaltic, Lufthansa - 10%, финансовому инвестору, датскому предпринимателю Ларсу Туссену через компанию Aircraft Leasing 1 - 1,62%, другим акционерам - 0,01%. Основной капитал компании составляет 41,819 млн евро.
После первичного публичного размещения акций (IPO) airBaltic доля участия Lufthansa будет определена в зависимости от потенциальной рыночной цены IPO. Сделка также предусматривает, что после IPO Lufthansa будет принадлежать не менее 5% капитала airBaltic.
В августе 2024 года правительство Латвии постановило, что после IPO государство должно сохранить в капитале компании не менее 25% плюс одна акция, а в августе 2025 года было принято решение, что государство, как и Lufthansa, внесет в капитал airBaltic перед потенциальным IPO вклад в размере 14 млн евро.