Распродажа! Maxima объявила в Латвии два выгодных дня со скидками до 70%
Сеть магазинов Maxima в Латвии проведет акцию «Два выгодных дня», в рамках которой в пятницу, 13 марта, и в субботу, 14 марта, покупателям предложат скидки на непродовольственные товары до 70%.
Однако, как следует из условий предложения, акция распространяется не на весь ассортимент непродовольственных товаров. В частности, скидка до 70% не действует на товары, которые уже участвуют в акциях, предложения Supercena, товары с синими ценниками, товары категории «лидеры цен», а также на позиции, для которых уже предусмотрены специальные цены по карте Paldies.
Кроме того, в условиях отдельно указано, что это предложение не распространяется на игрушки и конструкторы LEGO, бытовую химию, косметику, товары гигиены, грунт, удобрения и субстраты, цветы, растения в горшках, саженцы и луковицы цветов, табачные изделия и принадлежности для курения, подарочные карты Maxima и LIELISKA DĀVANA, лотерейные билеты, газеты и журналы, услуги третьих лиц, включая пополнение предоплаченных карт, оплату счетов и покупку э-талонов, а также на пакеты и ящики для покупок.
При этом для ряда категорий в рамках акции предусмотрены отдельные специальные скидки. Согласно рекламному предложению, на бытовую химию, косметику и средства гигиены, бумажные полотенца и туалетную бумагу, игрушки и LEGO, а также продукцию Santa Maria действует скидка 40%, а на чипсы и соусы для дипов — 30%.
В Maxima также предупреждают, что количество товаров по акции ограничено, предложения не действуют на Barbora.lv, а в магазинах формата Maxima X ассортимент и условия могут отличаться.