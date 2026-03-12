Распродажа! Maxima объявила в Латвии два выгодных дня со скидками до 70%

Однако, как следует из условий предложения, акция распространяется не на весь ассортимент непродовольственных товаров. В частности, скидка до 70% не действует на товары, которые уже участвуют в акциях, предложения Supercena, товары с синими ценниками, товары категории «лидеры цен», а также на позиции, для которых уже предусмотрены специальные цены по карте Paldies.