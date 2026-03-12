Уже с апреля безработные в Латвии могут потерять пособие, если не выполнят одно условие
С 1 апреля в Латвии вступают в силу новые правила для безработных. Сохранять статус безработного и получать пособие можно будет только при полном отсутствии доходов, независимо от формы занятости или налогового режима.
С 1 апреля в Латвии изменятся правила сохранения статуса безработного и получения пособия по безработице. Согласно поправкам к закону о поддержке безработных и ищущих работу, человек сможет сохранить статус и право на пособие только в том случае, если не получает никаких доходов.
Как сообщает Государственное агентство социального страхования, до 31 марта 2026 года действует более мягкий порядок. Безработный, зарегистрированный в Службе государственных доходов как самозанятый, может одновременно получать доход и сохранять статус безработного, если его ежемесячный доход не достигает уровня минимальной зарплаты и уплачиваются социальные взносы в размере 10% на пенсионное страхование.
С 1 апреля это правило отменяется. Статус безработного и право на пособие будут сохраняться только при полном отсутствии доходов. Требование будет распространяться на все налоговые режимы, в том числе на получателей авторского вознаграждения.
Если во время получения статуса безработного человек начинает получать доход как наемный работник, самозанятый или получатель авторского вознаграждения, он обязан в течение одного рабочего дня сообщить об этом в Государственное агентство занятости. Если человек не сообщит о трудоустройстве и потеряет статус безработного, выплата пособия будет прекращена. Кроме того, уже выплаченные средства за период занятости придется вернуть в государственный бюджет.
Одновременно с 1 апреля увеличиваются допустимые периоды кратковременной занятости, которые отсчитываются со дня получения статуса безработного. Для наемных работников такой период может составлять до 92 дней, а для самозанятых — до трех месяцев. Если безработный заключает краткосрочный трудовой договор или договор на авторское вознаграждение и уведомляет об этом Государственное агентство занятости, выплата пособия на время работы приостанавливается. После завершения работы выплата возобновляется и продлевается на период занятости.
Исключение предусмотрено для доходов, полученных за работу, выполненную до получения статуса безработного. Например, если человек получает авторское вознаграждение за ранее созданную работу, статус и пособие сохраняются.