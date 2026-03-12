Уже с апреля безработные в Латвии могут потерять пособие, если не выполнят одно условие

Если во время получения статуса безработного человек начинает получать доход как наемный работник, самозанятый или получатель авторского вознаграждения, он обязан в течение одного рабочего дня сообщить об этом в Государственное агентство занятости. Если человек не сообщит о трудоустройстве и потеряет статус безработного, выплата пособия будет прекращена. Кроме того, уже выплаченные средства за период занятости придется вернуть в государственный бюджет.