Зима повредила популярную тропу в Кемерском национальном парке: доступ временно закрыт

Тропа по тростниковым зарослям на озере Каниерис была открыта в 2013 году. Это одно из самых популярных мест для прогулок в Кемерском национальном парке, которое позволяет познакомиться с уникальной экосистемой озера и наблюдать птиц в их естественной среде. Поскольку настил находится в непосредственном контакте с водой, такие ремонтные работы необходимы периодически, чтобы поддерживать инфраструктуру в долгосрочной перспективе — так же, как это уже делалось в предыдущие весенние сезоны после неблагоприятных погодных условий.