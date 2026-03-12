Зима повредила популярную тропу в Кемерском национальном парке: доступ временно закрыт
Зима не пощадила тропу по тростниковым зарослям на озере Каниерис. Управление охраны природы сообщает, что после зимы, в ходе проверки объекта, у настила были выявлены существенные повреждения конструкций, из-за чего передвижение по нему стало опасным и небезопасным. Чтобы гарантировать безопасность посетителей, тропа закрыта до 1 мая, а в ближайшее время там проведут срочные ремонтные работы.
Управление настоятельно призывает жителей и туристов не ходить по настилу до завершения ремонта, поскольку поврежденные конструкции могут не выдержать нагрузку.
Пока тропа закрыта на ремонт, посетителям предлагают выбрать другие природные туристические объекты поблизости в Кемерском национальном парке:
- башню для наблюдения за птицами на озере Каниерис — отличное место для наблюдения за птицами и любования озерными пейзажами;
- тропу к городищу Каниерис — благоустроенный маршрут с видом на озеро и историческое городище.
Информация об этих и других направлениях доступна на сайте управления www.tiekamiesdaba.lv, а также в мобильном приложении «Dabas tūrisms», где собраны более 700 природных туристических объектов по всей Латвии. Кроме того, теперь в приложении можно удобно сообщать о замеченных повреждениях туристической инфраструктуры, актах вандализма и других проблемах на природных объектах.
Тропа по тростниковым зарослям на озере Каниерис была открыта в 2013 году. Это одно из самых популярных мест для прогулок в Кемерском национальном парке, которое позволяет познакомиться с уникальной экосистемой озера и наблюдать птиц в их естественной среде. Поскольку настил находится в непосредственном контакте с водой, такие ремонтные работы необходимы периодически, чтобы поддерживать инфраструктуру в долгосрочной перспективе — так же, как это уже делалось в предыдущие весенние сезоны после неблагоприятных погодных условий.
