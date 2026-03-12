Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 12 марта

Сегодня вы, как это ни обидно, вынуждены будете отложить дело, имеющее для вас первостепенную важность и заняться чьей-то, совершенно не имеющей к вам отношения проблемой. Халтурить, конечно, нехорошо, но иногда надо, а то что это они в самом деле?