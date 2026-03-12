Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 12 марта
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Не всякому нравится ваша манера действий. Если вы желаете продолжать в том же духе, придется смириться с перспективой быть подвергнутым остракизму.
Телец
Сегодня вас будут донимать советами, причем заниматься этим будут все, кому не лень. Стоит ли говорить, какова этим советам цена?
Близнецы
Сегодня вы вновь обретете несколько ослабшую в последнее время уверенность в себе. Ситуация начнет меняться, причем , как ни странно, в лучшую сторону.
Рак
Сегодня вы, как это ни обидно, вынуждены будете отложить дело, имеющее для вас первостепенную важность и заняться чьей-то, совершенно не имеющей к вам отношения проблемой. Халтурить, конечно, нехорошо, но иногда надо, а то что это они в самом деле?
Лев
Затевая спор сегодня, постарайтесь придерживаться оборонительной позиции, выжидая, пока противник не начнет противоречить сам себе. Доводов разума в вашем исполнении нынче слушать не будут.
Дева
Подумайте о деньгах. Если эта мысль вам неприятна, выпейте кофе и еще раз подумайте. Приятнее она, возможно, не станет, но, если будете думать долго и старательно, в течение дня вас обязательно посетит отличная идея, непосредственно связанная с этой темой.
Весы
Не ограничивайте поле зрения лишь тем, что лежит перед вами. Иногда надобно и оглядываться. Что-то подобное тому, что вы переживаете сейчас уже происходило, не важно, с вами или нет. Извлеките из прошлого соответствующий урок.
Скорпион
Сегодня вы будете самым строгим из всех своих критиков. Недовольство собой может основательно попортить вам настроение, придется что-то предпринять, чтобы его утихомирить.
Стрелец
Сегодня ваше настроение может стать наиболее заразным недугом на этой многострадальной земле. Постарайтесь, чтобы оно было хорошим.
Козерог
Прислушайтесь к тишине между словами, в ней таится значительно больший смысл, нежели в них самих. С вами сегодня попытаются связаться и передать информацию более чем необычным способом.
Водолей
Сегодня вы можете по простоте душевной допустить промах, которому сами бы, возможно, и не придали значения. К сожалению, оный промах весьма плачевным образом скажется на дальнейшем течении событий.
Рыбы
Сейте сегодня разумное, доброе, вечное. Этим, конечно, хорошо бы заниматься ежедневно, но есть опасность сойти на нет самому.