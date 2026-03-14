На улице Виландес в центре Риги продаются старинные дома
В центре Риги выставлен на продажу исторический комплекс зданий с почти полной заполняемостью арендаторами. Архитектором этих домов был известный балтийский немец, а цена объекта пока держится в секрете.
На продажу выставлен исторический ансамбль зданий на улице Виландес в Риге, сообщили в международной компании по консультированию в сфере недвижимости Colliers Baltics, представляющей продавца — компанию Ergo Invest. Желаемая цена продажи исторических зданий не указана.
Исторические здания по адресам улица Виландес, 1 и 3, спроектировал балтийский немецкий архитектор Рудольф фон Цирквиц. В настоящее время в этих объектах расположены офисы и жилые помещения. Общая площадь комплекса из двух зданий составляет 7227 квадратных метров, из них полезная площадь — 6300 квадратных метров. Заполняемость зданий арендаторами составляет 98%.
Здание на улице Виландес, 1, продается со 100% собственности, включая землю и здание. В доме пять этажей и подвал. Общая площадь составляет 3778 квадратных метров, из них 3229 квадратных метров — квартиры и офисные помещения.
В свою очередь, в здании на улице Виландес, 3, продается с 86% собственности, включая землю и здание, поскольку четыре квартиры, находящиеся в частной собственности, не включены в объект продажи. У здания также пять этажей и подвал. Общая продаваемая площадь составляет 3450 квадратных метров, из них 3076 квадратных метров — квартиры и офисные помещения.