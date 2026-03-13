Компания-владелец Lido хочет занять у жителей Балтии деньги на новые рестораны
Материнская компания сети ресторанов Lido — Apollo Group — объявила о планах значительных инвестиций в странах Балтии и Финляндии. В ближайшие годы компания намерена вложить около 30 миллионов евро в развитие бизнеса и открыть новые рестораны, а для финансирования этих планов предложила инвесторам приобрести облигации с доходностью 7% годовых.
Вы когда-нибудь задумывались, стоя в очереди за пюре с котлетами в Lido или покупая ведро крылышек в KFC, что в этот самый момент вы могли бы не только тратить деньги, но и зарабатывать их? Для жителей стран Балтии эта мысль из разряда фантазий переходит в плоскость конкретного финансового предложения. Крупнейший игрок индустрии развлечений и общественного питания региона — Apollo Group — открыл «окно возможностей», которое превращает обычного клиента в инвестора.
Грандиозные планы
Стратегия, которую озвучил исполнительный директор Apollo Group Тоомас Тийвел, звучит грандиозно. Главный вектор удара направлен на Финляндию. Если сегодня финский рынок приносит группе лишь 6% выручки, то через пару лет эта доля должна вырасти до пятой части всего оборота. Для этого к восьми уже работающим ресторанам добавят еще двадцать — под брендами KFC, Vapiano и, конечно, нашего родного Lido.
Но Рига не остается в стороне. В Иманте полным ходом идет строительство «сердца» будущей логистики — центральной кухни Lido. К 2027 году это место станет высокотехнологичным хабом, который будет координировать поставки еды сразу в несколько стран. Для компании это вопрос эффективности и снижения издержек, а для инвестора — залог того, что бизнес-модель становится более устойчивой и современной.
Что предлагают для частных лиц?
По словам Кристианы Январе из Signet Bank, текущая эмиссия облигаций Apollo Group — одна из крупнейших за последний год. Это не просто сухие цифры в отчетах; это реальный шанс для балтийских инвесторов поучаствовать в развитии компании, чьи вывески они видят каждый день по пути на работу.
В отличие от акций, где доход не гарантирован, облигации предлагают более понятные правила игры. Apollo Group предлагает 7% годовых. Проценты инвесторам будут выплачиваться четыре раза в год. Минимальный порог инвестиции составляет 500 евро. Подать заявку на облигации может любой человек, у которого в банке или другой финансовой организации в странах Балтии открыт счет ценных бумаг или инвестиционный счет.
Инвесторы в странах Балтии могут подписаться на облигации Apollo Group до 16 марта, 15:30. Следует учитывать, что в последний день предложения в некоторых банках и инвестиционных компаниях прием заявок может завершиться раньше.
