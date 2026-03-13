Рига хочет проститься со старыми автобусами, но новых придется ждать до 2028 года и брать огромный заем

Стоимость закупки оценивается в 60-65 миллионов евро. Пока основной сценарий — заем в банке. Однако у Rīgas satiksme есть надежда, что на электробусы удастся привлечь европейское финансирование, как это уже было несколько лет назад, когда в Ригу поставили более 50 электробусов. С дизельными автобусами ситуация иная: на них средства ЕС, скорее всего, выделены не будут.