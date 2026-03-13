Рига хочет проститься со старыми автобусами, но новых придется ждать до 2028 года и брать огромный заем
Ригу ждет крупное обновление общественного транспорта: предприятие Rīgas satiksme в ближайший примерно год рассчитывает заключить договоры на закупку 120 новых автобусов. Речь идет о масштабной замене устаревших машин, многие из которых уже давно выработали свой ресурс. Интерес к проекту оказался высоким — на участие в нем откликнулись десять производителей автобусов.
Компания собирается приобрести 60 электробусов и 60 дизельных автобусов. Все они будут длиной 18 метров — как и нынешние автобусы, которым уже более 20 лет. Новые машины должны постепенно заменить старый транспорт, который все хуже отвечает современным требованиям, сообщает LSM.lv.
Как рассказал член правления Rīgas satiksme Андрис Лубанс, среди потенциальных поставщиков в основном европейские производители. При этом на рынке электробусов все активнее проявляют себя и компании из других стран, которые в последние годы сумели занять заметную долю в Евросоюзе. А вот в сегменте дизельных автобусов выбор уже не такой широкий: здесь по-прежнему доминируют именно производители из Европейского союза, способные соответствовать все более жестким экологическим нормам.
Стоимость закупки оценивается в 60-65 миллионов евро. Пока основной сценарий — заем в банке. Однако у Rīgas satiksme есть надежда, что на электробусы удастся привлечь европейское финансирование, как это уже было несколько лет назад, когда в Ригу поставили более 50 электробусов. С дизельными автобусами ситуация иная: на них средства ЕС, скорее всего, выделены не будут.
Если все пойдет по плану, первые дизельные автобусы могут выйти на улицы Риги в 2028–2029 годах. Их производство, по оценке самих компаний, займет около полутора лет. Электробусы придется ждать дольше — их изготовление может растянуться до двух лет.
На этом планы не заканчиваются. В будущем у предприятия может появиться возможность докупить еще до 90 электробусов. Правда, решение по этому вопросу примут позже — после оценки финансовых возможностей и потребностей города.
Отдельный вопрос — не станет ли новый заем слишком тяжелой нагрузкой. В самой компании заверяют, что причин для тревоги не видят. В Финансовом департаменте Рижской думы поясняют: Rīgas satiksme влияет не на бюджет столицы, а на общий государственный бюджет, и за последние годы долговая нагрузка предприятия, наоборот, сократилась.
По словам директора департамента Улдиса Ракстиньша, за последние четыре года обязательства Rīgas satiksme уменьшились примерно с 305 миллионов до 238 миллионов евро. А поскольку новые обязательства начнут действовать только с 2027 года, к тому моменту общий объем долгов может сократиться еще сильнее. Поэтому в самоуправлении считают, что предприятие вполне способно позволить себе новые вложения.
И это только часть более масштабного плана. Параллельно Rīgas satiksme продолжает работу и над обновлением электротранспорта. В перспективе предприятие хочет закупить 24 низкопольных трамвая и 100 троллейбусов. Стоимость этой части проекта еще внушительнее — более 220 миллионов евро. Но и здесь есть важный нюанс: чтобы новый транспорт действительно вышел на линии, придется серьезно перестраивать инфраструктуру, а это потребует еще очень больших вложений.