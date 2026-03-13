ФОТО: в магазинах пустые полки! В первый день распродажи жители рванули в Maxima
В магазинах Maxima 13 и 14 марта зафиксирован ажиотажный спрос: поток покупателей достиг небывалого уровня, а на фоне скидок до 70% на непродовольственные товары отдельные позиции быстро исчезли с полок. Сеть призывает покупателей с пониманием отнестись к сотрудникам, которые по возможности стараются пополнять пустые полки.
"Наблюдения за первую половину дня показывают, что установлен рекорд покупательской активности с начала года, достигший уровня рождественского сезона, поэтому мы призываем покупателей с особым пониманием относиться к сотрудникам, которые стараются как можно быстрее обслуживать клиентов и пополнять полки, особенно товарами непродовольственной группы, на которые в рамках распродажи 13 и 14 марта впервые снижены цены до 70%", - сообщают в Maxima.
Наибольший спрос наблюдается на бытовую технику, товары для дома, посуду для приготовления пищи, компьютерную технику, текстиль и другие непродовольственные товары. Несмотря на то, что полки пополняются, отдельные товары могут быть уже распроданы.
Распродажа продлится также и завтра, поэтому Maxima призывает покупателей заранее продумать свой план покупок и воспользоваться возможностями, которые помогут сделать шопинг удобнее:
- Заранее ознакомьтесь с предложениями: посмотрите информацию о кампании на сайте или в приложении и составьте список самых важных покупок. Это поможет сосредоточиться на главном и эффективнее воспользоваться скидками.
- Используйте цифровые решения: воспользуйтесь функцией «Сканируй сам!», которая позволяет следить за общей суммой покупок и оплачивать их на кассах самообслуживания или в специальной зоне «Сканируй сам!», делая покупки удобнее и быстрее.
- Выбирайте наиболее подходящее время: если есть возможность, посещайте магазин рано утром или ближе к закрытию, когда поток покупателей может быть меньше.