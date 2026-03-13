ФОТО: в магазинах пустые полки! В первый день распродажи жители рванули в Maxima

"Наблюдения за первую половину дня показывают, что установлен рекорд покупательской активности с начала года, достигший уровня рождественского сезона, поэтому мы призываем покупателей с особым пониманием относиться к сотрудникам, которые стараются как можно быстрее обслуживать клиентов и пополнять полки, особенно товарами непродовольственной группы, на которые в рамках распродажи 13 и 14 марта впервые снижены цены до 70%", - сообщают в Maxima.