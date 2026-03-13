Возможность пользоваться услугами Bite с субботы на воскресенье будет ограничена
Поставщик электронных коммуникаций и ИКТ-услуг Bite Latvija продолжает целенаправленно инвестировать в развитие сетевой инфраструктуры и повышение качества услуг.
Работы по обновлению системы будут проводиться в период наименьшего спроса на услуги — с 22:00 субботы до 07:00 воскресенья, 15 марта. В это время для клиентов:
- не будет доступен портал самообслуживания ManaBite.lv;
- не будет возможности установить или изменить лимиты контроля расходов;
- разблокировка услуг после оплаты, произведенной в этот период, может задерживаться;
- могут быть недоступны блокировка и разблокировка номеров.
У клиентов, находящихся в роуминге, возможны кратковременные перебои с приемом входящих звонков и SMS, а получение этих услуг может быть ограничено не в полном объеме. В случае затруднений компания рекомендует перезагрузить устройство, при необходимости — повторно.
При этом важно подчеркнуть, что звонки, отправка SMS, мобильный интернет и другие повседневно необходимые услуги связи во время обновления системы будут работать в обычном режиме, поэтому большинство клиентов модернизации не заметят.
Если после завершения работ по обновлению системы возникнут перебои в работе связи, компания рекомендует сначала перезагрузить устройство, при необходимости — повторить это. Если проблему устранить не удастся, клиентов в Латвии просят звонить в центр обслуживания по номеру 1601 (бесплатно), а клиентов в роуминге — по номеру +371 25851601.
Bite Latvija приносит извинения за возможные неудобства и благодарит клиентов за понимание в период модернизации системы мобильных услуг.