Как быстро растут чужие дети: недавняя "самая красивая девочка в мире" уже выходит замуж
Французская модель Тилан Блондо, широко известная как «самая красивая девочка в мире», объявила о помолвке со своим бойфрендом — французским актером Беном Атталем. Предложение 24-летней модели было сделано 8 марта во время совместного отдыха в Греции.
В своем Instagram Блондо опубликовала фотографию момента помолвки с подписью:
«Я сказала “да” своему лучшему другу. С этого момента и навсегда». Атталь подарил невесте обручальное кольцо с крупным драгоценным камнем овальной формы.
Блондо и Бен начали встречаться в 2020 году. До знакомства с актером модель около года состояла в отношениях с французским диджеем Миланом Меритом.
Тилан — дочь футболиста Патрика Блондо, она прославилась в 2007 году в возрасте шести лет после того, как была названа "самой красивой девочкой в мире". Это признание, которого она добивалась дважды, так как 11 лет спустя Тилан снова завоевала желанный титул, заняв первое место в ежегодном списке наград TC Candler за 2018 год.
Тилан позировала для Жан-Поля Готье в возрасте четырех лет, а затем, в возрасте 10 лет, стала самой молодой моделью, когда-либо позировавшей для Vogue Paris. Она сотрудничала с такими брендами как Dolce and Gabbana, L'Oreal и Versace. В 2018 году она основала собственный бренд одежды Heaven May.