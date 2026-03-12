Как быстро растут чужие дети: недавняя "самая красивая девочка в мире" уже выходит замуж

Тилан — дочь футболиста Патрика Блондо, она прославилась в 2007 году в возрасте шести лет после того, как была названа "самой красивой девочкой в мире". Это признание, которого она добивалась дважды, так как 11 лет спустя Тилан снова завоевала желанный титул, заняв первое место в ежегодном списке наград TC Candler за 2018 год.