Приехали! Из-за проблем с топливом одна страна уже планирует вводить дни без машин
Правительство Новой Зеландии рассматривает возможность ввести ограничения на использование автомобилей. Власти могут применить закон времен нефтяного кризиса 1979 года, если поставки топлива окажутся под угрозой.

Правительство Новой Зеландии в четверг заявило, что рассматривает возможность использования закона, принятого несколько десятилетий назад, который ограничит использование автомобилей в случае сокращения запасов топлива из-за войны на Ближнем Востоке.

Министр финансов Никола Уиллис сообщила журналистам, что в условиях нынешнего кризиса чиновники обсуждали применение закона, введенного после Иранской революции 1979 года для ограничения потребления топлива.

Согласно этому закону владельцы автомобилей должны были выбрать один день в неделю, когда они не использовали бы свой автомобиль. За нарушение предусматривались крупные штрафы.

Закон также давал правительству право вводить топливные купоны и ограничивать объем топлива, доступного для продажи.

Такие дни без использования автомобилей действовали в Новой Зеландии с июля 1979 года по май 1980 года.

Уиллис подчеркнула, что подобные ограничения могут понадобиться только в том случае,
«если мы увидим реальные перебои в нашей способности закупать топливо».

