Новый кадр с Аллой Пугачевой вызвал волну комментариев: поклонников расстроило, как теперь ходит певица
Новый снимок Аллы Пугачевой, опубликованный поклонницей на Кипре, вызвал у пользователей не только умиление, но и тревогу.
В соцсетях появилось новое фото Аллы Пугачевой, сделанное на Кипре. Снимок опубликовала поклонница певицы в Instagram: на кадре артистка позирует с мужем Максимом Галкиным, улыбается, но внимание многих пользователей привлекла не сама встреча, а палочка в ее руке.
В комментариях одни писали: «Очень грустно на это смотреть, возраст берет свое», другие замечали: «Она все равно прекрасна, но видно, что ходить ей уже тяжело». Кто-то отреагировал еще эмоциональнее: «Сердце сжимается, когда видишь такую Аллу Борисовну», «Палочка, конечно, расстроила больше всего», «Уже давно было заметно, что она ходит медленно, так что это, к сожалению, было лишь делом времени». При этом многие старались поддержать певицу, оставляя более мягкие отклики: «Главное, чтобы рядом были близкие и здоровье не подводило», «Возраст никого не щадит, но она все равно легенда», «Хочется только пожелать ей сил».
Тема проблем с ногами у Пугачевой обсуждается уже давно. Осенью 2025 года сама певица рассказывала, что у нее ослабели ноги, и связывала это с приемом статинов. По ее словам, именно из-за этого ей пришлось заняться восстановлением. Кроме того, еще раньше Алла Пугачева публично признавалась, что в свое время фактически испортила ноги неудобной сценической обувью.
Поэтому для многих поклонников палочка на свежем фото стала не внезапной новостью, а скорее визуальным подтверждением того, о чем давно говорили: Алла Борисовна уже не раз появлялась на видео и снимках с медленной, осторожной походкой, и дополнительная опора, похоже, действительно была лишь вопросом времени.