Новый кадр с Аллой Пугачевой вызвал волну комментариев: поклонников расстроило, как теперь ходит певица

В комментариях одни писали: «Очень грустно на это смотреть, возраст берет свое», другие замечали: «Она все равно прекрасна, но видно, что ходить ей уже тяжело». Кто-то отреагировал еще эмоциональнее: «Сердце сжимается, когда видишь такую Аллу Борисовну», «Палочка, конечно, расстроила больше всего», «Уже давно было заметно, что она ходит медленно, так что это, к сожалению, было лишь делом времени». При этом многие старались поддержать певицу, оставляя более мягкие отклики: «Главное, чтобы рядом были близкие и здоровье не подводило», «Возраст никого не щадит, но она все равно легенда», «Хочется только пожелать ей сил».