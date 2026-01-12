Алла Пугачева оставила послание Паулсу в день его рождения
Алла Пугачева публично поздравила композитора и пианиста Раймонда Паулса с 90-летием.
В соцсетях она опубликовала их совместную фотографию и написала: «Старинные часы еще идут. С юбилеем, маэстро!».
12 января Раймонду Паулсу исполнилось 90 лет. В Латвии юбилей маэстро отмечают концертами и специальными программами, а слушатели и коллеги в этот день массово делятся воспоминаниями о его музыке.
Как началось сотрудничество Паулса и Пугачевой
Пик их совместной работы пришелся на начало 1980-х, когда Паулс писал музыку, а ключевым соавтором по текстам часто выступал поэт Илья Резник. Сам Паулс в интервью подчеркивал, что их союз был «нормальным», рабочим: «Когда совпадают взгляды и исполнитель правильный, получается результат». Одна из самых узнаваемых песен этого периода — «Маэстро».
«Старинные часы»
Фраза, которую Пугачева вынесла в поздравление, отсылает к одному из главных хитов их творческого круга — «Старинные часы». Историю появления текста Илья Резник рассказывал так: он подбирал слова к мелодии, но нужный ход нашелся после того, как в прихожей зазвонили большие напольные часы. «Старинные часы! Еще идут…» — эта реплика, по его словам, и стала отправной точкой, после чего стихи были написаны «на одном дыхании за 15 минут».
Роль Пугачевой как фильтра
В воспоминаниях Резника Пугачева выступает не только как исполнитель, но и как человек, который жестко отбирал материал. В частности, он утверждал, что песню «Еще не вечер» изначально предлагали Пугачевой, но она отказалась — и тогда композицию передали Лайме Вайкуле, где она и стала хитом.
Ту же логику — внимательность к деталям и требовательность к материалу — описывал и Паулс. На примере «Миллиона алых роз» он говорил, что певица добивалась правок текста и продумывала номер «до мелочей», фактически выступая не только как исполнитель, но и как режиссер.
«Миллион алых роз»: песня, которая вышла далеко за пределы СССР
«Dāvāja Māriņa» («Миллион алых роз») — одна из самых известных в мире песен Паулса: ее переводили и исполняли на десятках языков, а в странах Азии она стала особенно популярной. Паулс рассказывал, что был награжден в Японии орденом Восходящего Солнца именно за «Миллион алых роз».