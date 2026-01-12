Алла Пугачева оставила послание Паулсу в день его рождения

Фраза, которую Пугачева вынесла в поздравление, отсылает к одному из главных хитов их творческого круга — «Старинные часы». Историю появления текста Илья Резник рассказывал так: он подбирал слова к мелодии, но нужный ход нашелся после того, как в прихожей зазвонили большие напольные часы. «Старинные часы! Еще идут…» — эта реплика, по его словам, и стала отправной точкой, после чего стихи были написаны «на одном дыхании за 15 минут».