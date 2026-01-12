Сегодня состоится торжественное мероприятие, посвященное 90-летию Раймонда Паулса

Как рассказала представитель Латвийского общественного СМИ (LSM) Илзе Луяне, LSM организовало торжественное мероприятие в узком кругу приглашенных гостей в соответствии с пожеланиями маэстро. Во время мероприятия Паулсу будет выражена благодарность за его вклад в культурную среду Латвии и развитие общественного СМИ.