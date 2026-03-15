Латвийские спортсмены бойкотируют и закрытие Паралимпиады
Латвия, Литва и Эстония решили бойкотировать церемонию закрытия зимних Паралимпийских игр. Причина — протест против допуска спортсменов из страны-агрессора. Балтийские страны продолжают демонстрировать солидарность с Украиной.
Латвийский паралимпийский комитет и его спортсмены не будут участвовать в церемонии закрытия зимних Паралимпийских игр, сообщила руководитель делегации Зане Скуйиня-Рубене.
Согласно опубликованному Международным паралимпийским комитетом списку участников, Латвия не назначила знаменосцев на церемонию закрытия, однако планировала принять участие в самой церемонии. В свою очередь Скуйиня-Рубене заявила, что опубликованная информация не соответствует действительности, и латвийская делегация не будет участвовать в церемонии. По ее словам, так же поступят Литва и Эстония.
Латвия и еще несколько стран не участвовали и в церемонии открытия, выражая солидарность с Украиной и реагируя на решение Международного паралимпийского комитета и Международной федерации лыжного спорта допустить к соревнованиям десять спортсменов из России.
Зимние Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся в воскресенье.