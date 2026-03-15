Латвийские спортсмены бойкотируют и закрытие Паралимпиады

Согласно опубликованному Международным паралимпийским комитетом списку участников, Латвия не назначила знаменосцев на церемонию закрытия, однако планировала принять участие в самой церемонии. В свою очередь Скуйиня-Рубене заявила, что опубликованная информация не соответствует действительности, и латвийская делегация не будет участвовать в церемонии. По ее словам, так же поступят Литва и Эстония.