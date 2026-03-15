Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:03
В Латвии смена погоды: после солнечного утра в Курземе придут дождевые тучи
Солнечное воскресное утро в Латвии может обмануть: уже во второй половине дня погода резко изменится. В Курземе ожидаются тучи и дождь, тогда как в Риге тепло сохранится почти до вечера.
В воскресенье после полудня в Курземе местами ожидается дождь, прогнозируют в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии. День начнется в основном солнечной погодой, однако постепенно небо с запада затянут облака, которые во второй половине дня местами в Курземе принесут дождь. Ветер будет дуть слабо до умеренного с юга, юго-востока, временами усиливаясь порывами, а во второй половине дня в Курземе повернет на юг, юго-запад. Температура воздуха повысится до +8…+13 градусов.
В Риге день будет солнечным и сухим, лишь вечером небо затянет облаками. Ветер будет слабым до умеренного с юга, а воздух прогреется до +11…+13 градусов.