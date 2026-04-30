А как же зеленый курс? Соседняя с Латвией страна ЕС решила построить сразу несколько электростанций, работающих на газе
Эстонская энергетическая компания Elering объявила о плане построить в разных местах Эстонии газовые электростанции совокупной мощностью 900 мегаватт. Речь идет о 5-7 подобных станциях. Об этом сообщает rus.err.ee.
"Хотя газовые электростанции не гарантируют выгодную цену для потребителя, они стабилизируют цены в часы пиковой нагрузки и выполняют, прежде всего, роль гаранта надежности снабжения и покрытия пиковой нагрузки. Уже сейчас наши цены в часы пиковой нагрузки часто определяются газовыми электростанциями Латвии и Литвы", - рассказали в компании.
С появлением новых газовых электростанций еще больше увеличится количество часов, когда цена на электроэнергию в часы пикового потребления в Эстонии будет зависеть именно от цены на газ. При этом более низкие цены на электроэнергию по-прежнему помогут обеспечивать дополнительные мощности по выработке возобновляемой энергии, прежде всего новые ветряные электростанции.
Согласно требованиям тендера, новая электростанция должна быть способна непрерывно вырабатывать электроэнергию в течение 48 часов с минимальной мощностью 90 мегаватт. Станция должна выходить на полную мощность выработки за 15 минут.
По плану Elering, первые станции в рамках этого тендера должны быть подключены к сети в 2031-2032 годах, и все станции - к 2035 году.
