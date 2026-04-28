У министров потребовали остановить проекты трех ветровых электростанций после того, как в Курземе рухнул ветрогенератор

Общество подчеркивает, что все три проекта в нынешнем виде не могут быть одобрены, поскольку их отчеты об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) основаны на неполной информации, существенные риски перенесены на более поздние стадии проектов, а возражения общества оценены формально. Организация указывает, что принятие решений такого качества создает существенные риски как для окружающей среды, так и для общества.