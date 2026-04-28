У министров потребовали остановить проекты трех ветровых электростанций после того, как в Курземе рухнул ветрогенератор
Организация «Смелость действовать» обратилась к министру экономики Виктору Валайнсу, министру климата и энергетики Каспарсу Мелнису, министру здравоохранения Хосаму Абу Мери, а также к министру умного управления и регионального развития Раймондсу Чударсу, призвав на завтрашнем заседании Кабинета министров не поддерживать три проекта ветровых электростанций — K2 Ventum, EKO Ziemeļi и VES Kurzeme.
Общество подчеркивает, что все три проекта в нынешнем виде не могут быть одобрены, поскольку их отчеты об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) основаны на неполной информации, существенные риски перенесены на более поздние стадии проектов, а возражения общества оценены формально. Организация указывает, что принятие решений такого качества создает существенные риски как для окружающей среды, так и для общества.
Особую тревогу вызывают аспекты безопасности. Общество обращает внимание на недавний случай падения ветровой турбины в Южной Курземе и подчеркивает, что до полноценной оценки рисков, в том числе связанных с авариями, обледенением, повреждениями конструкций, пожарами и воздействием на публичное пространство, одобрение таких проектов недопустимо ни с правовой, ни с моральной точки зрения.
В отдельных проектах организация видит и конкретные правовые недостатки, в том числе возможное несоблюдение норм Закона о защитных зонах, неполную информацию о воздействии на водные экосистемы и недостаточную оценку влияния на здоровье людей, включая шум, инфразвук, эффект мерцания и кумулятивное воздействие.
Общество призывает министров использовать свои полномочия и отложить принятие решения, обеспечив повторную и качественную оценку отчетов ОВОС.
Одновременно общество указывает на возможную ответственность должностных лиц в случае, если решения будут приняты без полноценной оценки. Организация также подчеркивает право общества на участие и информацию, закрепленное в Сатверсме и международных документах, в том числе в Орхусской конвенции.
Общество «Смелость действовать» подтверждает, что при необходимости готово обжаловать принятые решения в суде, и призывает Кабинет министров принимать решения, основанные на полной, качественной оценке и общественных интересах.
