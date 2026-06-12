Определены лучшие и худшие аэропорты Европы. Рижский разочаровал

В рейтинге учитываются такие факторы, как пунктуальность рейсов, то есть прибытие в течение 15 минут после запланированного времени, а также впечатления пассажиров и инфраструктура, которые основаны почти на 14 300 уникальных оценках аэропортов от путешественников из 76 стран.