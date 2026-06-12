Латвию ждет облачный день с прояснениями и кратковременными дождями.
В Латвии
Сегодня 09:01
До +18 градусов, но без стабильного солнца: синоптики рассказали о погоде на день
В Латвии день пройдет под облаками, но без затяжных дождей: местами выглянет солнце, а воздух прогреется до +18 градусов.
Днем будет облачно, однако местами небо будет проясняться. Утром небольшой дождь еще ожидается на востоке страны, во второй половине дня кратковременные дожди пройдут местами на западе, а вечером — также в юго-восточных районах. Ветер будет слабым, максимальная температура воздуха составит +15…+18 градусов.
В Риге облака временами будут расходиться, выглянет солнце. Ближе к вечеру возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +16…+18 градусов.