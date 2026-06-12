Генерал НАТО заявил - Россия знает, что не сможет добиться успеха, напав на страны Балтии

Командующий силами НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич заявил, что российские военные и руководство должны понимать: если они попытаются напасть на страны Балтии, им это не удастся. По словам Гринкевича, его задача как командующего силами НАТО в Европе заключается в том, чтобы не допустить российского нападения уже завтра и добиться того, чтобы Россия понимала: в таком сценарии она не сможет достичь успеха.