Генерал НАТО заявил - Россия знает, что не сможет добиться успеха, напав на страны Балтии
Верховный командующий силами НАТО в Европе сделал жесткое предупреждение Москве: если Россия решится атаковать страны Балтии, она потерпит неудачу, а весь альянс сможет ответить незамедлительно.
Командующий силами НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич заявил, что российские военные и руководство должны понимать: если они попытаются напасть на страны Балтии, им это не удастся. По словам Гринкевича, его задача как командующего силами НАТО в Европе заключается в том, чтобы не допустить российского нападения уже завтра и добиться того, чтобы Россия понимала: в таком сценарии она не сможет достичь успеха.
«И поскольку они знают, что успеха не будет, они не станут рисковать, начиная что-то подобное», — отметил генерал.
«Я думаю, вы знаете, что Россия не ищет конфликта с НАТО. Они понимают, что мы являемся оборонительным альянсом, и понимают, что у нас есть ряд асимметричных преимуществ, с которыми они просто не способны конкурировать», — заявил Гринкевич на пресс-конференции во время авиационно-космической выставки ILA Berlin.
В то же время он подчеркнул, что при необходимости все 32 государства-члена НАТО могли бы ответить на нападение уже этой ночью, а готовность альянса к реагированию будет и дальше повышаться.
Гринкевич отказался прогнозировать, как именно будет развиваться ситуация на фронте в войне, развязанной Россией против Украины.
По словам американского генерала, Вооруженные силы Украины действуют достаточно успешно. «Когда россияне атакуют, они практически не продвигаются вперед. И это сопровождается невероятно большими потерями для России», — добавил он. Линия фронта остается относительно стабильной, а украинские вооруженные силы сами добились определенных успехов, отметил Гринкевич, одновременно обратив внимание на инновации Киева на поле боя и использование беспилотников.
Гринкевич напомнил о недавних массированных российских ударах по Киеву и атаках украинских вооруженных сил на нефтеперерабатывающие заводы по всей территории России. «Это жестокая война. Она продолжается уже пятый год. И было бы большим достижением, если бы нам удалось положить ей конец», — резюмировал генерал.
По мнению Гринкевича, усилия президента США Дональда Трампа по достижению мира являются правильными, учитывая риск дальнейшей эскалации конфликта и огромные человеческие жертвы этой войны. По его словам, в настоящее время Вооруженные силы Украины, безусловно, удерживают фронт, а Европа проделала фантастическую работу, взяв на себя ответственность за предоставление большей части необходимой поддержки. «И мы продолжим стремиться к достижению цели, поставленной президентом Трампом, — мира», — подчеркнул Гринкевич.