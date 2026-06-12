Надо что-то делать: после гибели 13-летней школьницы пора менять правила для школьных автобусов

Однако эксперт Дирекции безопасности дорожного движения Оскарс Ирбитис считает, что внедрение инициативы может столкнуться с рядом проблем. "В Латвии нет единой системы перевозки школьников. Школы используют арендованные автобусы и старые муниципальные автобусы. Некоторое время назад самоуправления в рамках проекта закупили специализированные оранжевые школьные автобусы. Это было очень хорошо. В инициативе все указано правильно, но это относится к специализированным автобусам. У нас не все автобусы такие, и это главная проблема", - говорит эксперт.