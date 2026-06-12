Кирсонс: если ты маленький ресторан, тебя часто "ставят на колени"
Доставка еды давно стала привычной частью рынка, но за удобством скрывается спорный вопрос: кто на самом деле платит за высокие комиссии платформ — рестораны или клиенты?
Отвечая на вопрос, насколько справедливы условия платформ доставки еды, например Bolt Food и Wolt, для предприятий общественного питания, предприниматель, бывший владелец предприятия общественного питания и торговли продуктами AS Lido Гунар Кирсонс отметил, что платформы берут большой процент, но в итоге за это платит клиент.
«Если ты маленький ресторан, тебя часто “ставят на колени”, и ты вынужден соглашаться с их условиями. Более крупные предприятия еще могут пытаться договариваться и говорить “нет” слишком высоким комиссиям, но маленьким это сделать гораздо труднее», — пояснил Кирсонс.
Он также сказал, что государству сложно вмешиваться в этот процесс, поскольку оно не может определять ценовую политику. При этом Кирсонс подчеркнул, что дискуссия на эту тему должна быть — например, в формате семинаров, совместных переговоров и отраслевых договоренностей, поскольку эту сферу так или иначе необходимо упорядочить.
В то же время он признал, что выход платформ на рынок, с одной стороны, дал положительный результат.
«Если бы этих платформ не было, возможно, многие предприятия вообще не выжили бы», — добавил Кирсонс.
Однако, по его словам, на государственном уровне — как с участием Службы государственных доходов, так и других учреждений — необходимо работать также над повышением качества и общего уровня отрасли.
Кирсонс добавил, что не нужно только критиковать, а следует «сесть за один стол» и говорить о качестве и системе, которую можно улучшить. «Конечно, сейчас приоритет — безопасность, оборона и экономика, но и эти вопросы нельзя оставлять без внимания», — подчеркнул он.