Кирсонс: если ты маленький ресторан, тебя часто "ставят на колени"

Он также сказал, что государству сложно вмешиваться в этот процесс, поскольку оно не может определять ценовую политику. При этом Кирсонс подчеркнул, что дискуссия на эту тему должна быть — например, в формате семинаров, совместных переговоров и отраслевых договоренностей, поскольку эту сферу так или иначе необходимо упорядочить.