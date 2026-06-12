Этот магазин работает в Лиепае с 2002 года: теперь он снова открыл двери после ремонта
Maxima Latvija 11 июня после двухмесячной реконструкции открыла обновленный магазин Maxima X на улице Зиемелю, 10 в Лиепае. В реконструкцию магазина вложено более полумиллиона евро.
В ходе работ был реализован ряд улучшений, направленных на повышение энергоэффективности магазина, улучшение условий труда сотрудников и создание более удобной среды для покупателей.
Как отмечает торговый директор Maxima Latvija Арта Эвелина Тимермане, развитие сети магазинов по всей Латвии, в том числе в регионах, остается важной частью деятельности компании. По ее словам, магазин на улице Зиемелю, 10 занимает особое место в истории предприятия, поскольку это был первый магазин Maxima в Лиепае, открытый в 2002 году.
Во время реконструкции в торговом зале установили новое энергоэффективное LED-освещение, а также новое холодильное оборудование, позволяющее более эффективно расходовать электроэнергию. Кроме того, был оборудован тамбур, обновлены и благоустроены помещения для персонала, а на территории магазина проведены инфраструктурные работы, включая обновление асфальтобетонного покрытия в зоне рампы для более эффективной доставки товаров.