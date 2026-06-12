Этот магазин работает в Лиепае с 2002 года: теперь он снова открыл двери после ремонта

Во время реконструкции в торговом зале установили новое энергоэффективное LED-освещение, а также новое холодильное оборудование, позволяющее более эффективно расходовать электроэнергию. Кроме того, был оборудован тамбур, обновлены и благоустроены помещения для персонала, а на территории магазина проведены инфраструктурные работы, включая обновление асфальтобетонного покрытия в зоне рампы для более эффективной доставки товаров.